Kompany, mercato, Diables rouges : l’avenir de Benson se trouve en Premier League

La performance est d’autant plus impressionnante que sur les trois matchs lors desquels il a marqué le récent champion de D2 anglaise n’a joué que 167 minutes et est sorti deux fois du banc. “Je sais que Benny offre la meilleure version de lui-même quand il est frais, poursuit son coach. J’ai discuté avec lui et mon intuition m’a poussé à le faire entrer.”

L’intuition a payé et fera du bien à l’ancien de l’Antwerp qui sortait de mois moins prolifiques notamment dus à une absence d’un gros mois pour cause de blessure.

La Premier League… mais dans quel club ?

Manuel Benson jouera en Premier League la saison prochaine. Burnley souhaite absolument garder celui qu’on surnomme "SUPERMANuel" Benson. Le joueur est heureux au club et se verrait bien rester.

Benson est le meilleur dribbleur de D2 anglaise.

Son avenir semble toutefois lié à Kompany. Depuis un mois déjà, les suiveurs de Burnley questionnent l’ancien T1 d’Anderlecht sur son avenir. Il botte en touche et continuera de le faire tant que son avenir ne sera pas clair. Plusieurs clubs de Premier League cherchent un nouveau coach et ciblent un jeune entraîneur capable de mettre en place un projet footballistique à moyen-long terme. On pense notamment à Tottenham où le nom Kompany résonne de plus en plus dans la banlieue nord de Londres.

Coach Vinnie pourrait être tenté d’embarquer Benson dans ses bagages. S’il a souvent été utilisé dans un rôle de joker, Benson a répondu aux attentes de son coach avec un rythme effréné proche d’une action décisive toutes les 90 minutes. Benson est, par ailleurs, le meilleur dribbleur du Championship avec 12,29 dribbles tentés par match (et 63 % de réussite).

Le bon projet pour convaincre Tedesco

Les statistiques de Benson (il est également le joueur qui touche le plus de ballons dans la surface adverse et le deuxième meilleur centreur) ont impressionné plusieurs clubs de Premier League et deux formations du top 8 de la Bundesliga.

Son trajet devrait se poursuivre outre-Manche et le choix qu’il posera cet été sera crucial. Le Belge a 26 ans et sait qu’il doit percer en Premier League pour atteindre son objectif de porter la vareuse des Diables. Il espère convaincre le sélectionneur Domenico Tedesco avant la fin d’année 2023.

Le joueur espère, vu ses prestations, être appelé pour le rassemblement de juin. En jouant et en prestant à haut niveau la saison prochaine, il maximisera ses chances de confirmer sa sélection ou d'en obtenir une première. D’où l’importance de choisir un projet de jeu avant de penser à d’autres paramètres. Benson est un format de poche qui ne s’y retrouvera pas dans un projet de "kick’n’rush" mais bien dans un jeu au sol. Comme celui prôné par Kompany.