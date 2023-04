Des nouvelles de Jason Denayer, en passe d’être champion avec… un match joué en 2023 : "Il est en top forme depuis deux semaines"

Là-bas, le défenseur s’est retrouvé avec un statut de supertstar grâce à son beau parcours et sa valeur marchande de près de 15 millions d’euros, soit plus que tout autre joueur du championnat des Émirats arabes unis. Mais l’aventure a malheureusement vite tourné au vinaigre, à cause de problèmes physiques.

Dix matchs en sept mois

En réalité, le Belge de 27 ans a disputé cinq matchs en octobre, juste après son arrivée, et quatre autres en décembre. Puis plus rien, alors que la saison n’en était pas encore à sa mi-parcours. “Il a eu une série de petites blessures, détaille Jesse De Preter, son avocat. Et en décembre, il a décidé qu’il devait vraiment être guéri à 100 % avant de reprendre.”

guillement "Il est en top forme depuis deux semaines."

Ces quatre derniers mois, le joueur est apparu régulièrement sur les photos des entraînements collectifs publiées par le club, mais plus jamais sur les feuilles de match... jusqu’à ce dimanche 23 avril. “Le contact avec le club et l’entraîneur (Ndlr : Leonardim Jardim, ex-Monaco) est toujours resté très bon. Et désormais, il est en top forme depuis deux semaines. Il a donc finalement pu rejouer ce week-end et cela s’est très bien passé.”

Pendant son absence, celui qui est considéré comme la star de l’équipe a vu ses partenaires briller puisqu’ils ont enchaîné une série de onze matchs sans défaite. Et voilà aujourd’hui le FC Shabab Al-Ahli Dubai tout proche d’être sacré champion pour la huitième fois.

Avec trois points d’avance sur Al-Ain et Al-Wahda à deux journées de la fin, Denayer et les siens ont besoin de prendre 4 points sur 6. Ils pourraient toutefois déjà être couronnés lors du prochain match, le 7 mai, en cas de succès à Baniyas et de faux pas de ses deux poursuivants. Il s’agirait du troisième titre du Belge, après ceux glanés en Écosse et en Turquie avec respectivement le Celtic (2015) et Galatasaray (2018).

La suite ? Jason Denayer n’a signé que pour une seule année, avec un salaire 1,5 million d’euros (selon L’Équipe). Il pourrait prolonger, ou vouloir se relancer en Europe. Son nom circule déjà dans certains clubs turcs ainsi qu’en Italie, où Cagliari l’aurait par exemple placé sur sa short-list en cas de promotion en Serie A.