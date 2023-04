La réponse de Lukaku à la Juve, c’est sa première finale

Déjà il y a trois semaines à Turin, Big Rom avait dû se contenter d’un temps de jeu réduit. Cela ne l’avait toutefois pas empêché de jouer les héros en inscrivant le penalty égalisateur en fin de partie, avec la célébration et toute la polémique que l’on connaît. Cette fois, la physionomie de la rencontre était totalement différente, devant les 75 491 spectateurs de San Siro : un record d’affluence en Coupe d’Italie.

Avant de monter sur la pelouse, Lukaku a vu Dimarco ouvrir le score au bout d’une superbe inspiration de Barella (15e : 1-0). Il a ensuite assisté à une rencontre très disputée où les trois frappes de Lautaro Martinez ont reçu des réponses venues des pieds de Kostic ou de Locatelli.

Avec cette situation d’un seul but d’écart, Lukaku se serait bien vu doubler la mise pour définitivement tuer le match… Et répondre une fois pour toutes sur le terrain aux insultes et provocations des fans bianconeri. Le Diable rouge a cependant plutôt dû se contenter de rares ballons inexploitables.

Mais l’important est ailleurs. Sa présence a permis d’apporter de longs ballons vers l’avant pour empêcher la Juve de construire ses attaques… et d’égaliser. Déjà sur un petit nuage grâce à leur présence en demi-finales de Ligue des champions, les tenants du titre de la Coppa Italia pourront donc défendre leur titre au Stadio Olimpico de Rome le 24 mai prochain.

En finale, les Nerazzurri affronteront le vainqueur du duel entre la Fiorentina et Cremonese, le club de Cyriel Dessers. Avantage pour le moment aux Florentins, victorieux 0-2 au match aller.