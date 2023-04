Le sujet que vous avez choisi : Vincent Kompany doit-il déjà quitter Burnley ?

Deux Londoniens à l’agonie

Certes, Tottenham et Chelsea présentent l’avantage d’être des destinations prestigieuses. Problème : les deux clubs sont dans le flou le plus total. Côté Spurs, Pochettino avait atteint le plafond de verre du club avec une finale de Ligue des champions. Mais il n'est jamais parvenu à jouer le titre durablement. Sans lui, l'ex-club de Vertonghen et Alderweireld a coulé. Aujourd’hui, les Londoniens sont à des années-lumière de l’équipe qui avait ébloui l’Europe. Mourinho, Espirito Santo, Conte… tous s’y sont cassé les dents.

Kompany pourra-t-il réellement faire mieux ? Le défi peut sembler alléchant… mais qui sera encore là l’an prochain ? Derrière lui, Antonio Conte a laissé une terre brûlée tandis qu’Harry Kane souhaite partir. Le prochain coach devra tout reconstruire ou presque. Ce qui n’est pas pour déplaire à Kompany qui a connu, toutes proportions gardées, une situation similaire au RSCA.

Chez les Blues, la situation est différente… mais peut-être plus problématique. Si la terre est brûlée à Tottenham, il n'y en a plus à Chelsea. Personne ne comprend la direction que prend le club. Le nouveau propriétaire, Todd Boehly, joue au Monopoly à l'américaine et empile les talents sans ligne directrice. Ce qui crée un embouteillage à tous les niveaux. Pour se relever, Chelsea a besoin d’un homme d’expérience. Selon Fabrizio Romano, c’est… Pochettino qui tiendrait la corde pour effectuer cette périlleuse mission. Un choix plus cohérent.

Kompany a besoin de stabilité

“Je pense que je me suis amélioré un peu partout. Ce n’est pas un cliché de dire ça. Mais de toute façon, si on me dit que je suis bon aujourd’hui, je veux être meilleur demain. Je veux toujours progresser.” Les mots de Kompany lors d'une récente interview pour la RTBF prouvent qu'il connaît sa place et a conscience de ses faiblesses. Il ne veut pas précipiter les choses et reste humble.

L’objectif de Kompany est de combler l’écart qui le sépare des plus grands entraîneurs au monde. Pour devenir meilleur, il va devoir se mettre en danger. Paradoxalement, c’est exactement ce qu’il ferait en restant à Burnley. Faire monter les Clarets est une vraie réussite, les maintenir serait sensationnel. Dans cette quête de progression, il n’a jamais connu la situation d’un club qui doit se battre pour sa survie. Indéniablement, cette étape pourrait le rapprocher du très haut niveau.

Après un départ difficile du RSCA, l’ex-défenseur a besoin d’un peu de stabilité avant de viser plus haut. Mieux que quiconque, Kompany le sait. Quelle carrière aurait fait Lampard s’il n’avait pas pris Chelsea trop tôt lors de son premier passage ? Peut-être que le Belge de 37 ans est prêt à faire le grand saut. Mais quel est l’intérêt à ce moment de sa carrière ? Depuis qu’il a raccroché les crampons, VK4 a grandi pas à pas, sans se presser. S'installer dans la durée au sein du meilleur championnat du monde avec un groupe qu’il a façonné ressemble à la prochaine étape de son ascension. S’il y parvient tout en gardant son identité de jeu, il sera encore temps d’aller voir ailleurs, auréolé d'un crédit encore plus grand.

Kompany et ses Clarets ont déjà conquis l’antichambre anglaise, il est temps d’éblouir la Premier League.