”Les phénomènes de la L1 qui vont animer le mercato” : deux Diables dans le viseur des cadors européens !

Jérémy Doku : “L’expérience de la jeunesse”

La fusée est plus courtisée pour son potentiel que pour sa continuité sur le terrain. Comme l’an dernier, il a beaucoup été touché par les blessures. Cette saison, il a manqué 8 rencontres de Ligue 1 sur blessure. Bruno Genesio compte sur son ailier. Mais il ne souhaite pas le brûler. Du coup, dès que Doku revient, l’entraîneur prend le temps dont le joueur a besoin pour le remettre progressivement sur le terrain. Personne en Bretagne ne remet en cause son investissement personnel. Le gamin de 20 ans met tout en œuvre pour éviter les blessures. D’autant plus que s’il reste jeune, il s’agit déjà de sa quatrième saison professionnelle dans ses jambes de feu.

Récemment, le gamin né à Borgerhout vient d’enchaîner deux buts en autant de titularisations. Le problème reste le même : il faut qu’il enchaîne. Si tel est le cas, un départ semble être une possibilité pour le quotidien sportif. Selon nos confrères, Doku et Truffert vont être ciblés. “Les dirigeants rennais s’attendent à se faire attaquer sur ces deux jeunes éléments, en fin de contrat en juin 2025”, explique L’Équipe. Il estime également que “l’Angleterre est la destination la plus probable”.

Heureusement, le temps ne presse pas outre-Manche. Vu leur puissance financière, les clubs ne lésinent pas sur les moyens et peuvent recruter un joueur sans demander un retour sur investissement immédiat. “Doku ne sera pas bradé mais la porte est entrouverte”, précise L’Équipe. Les Bretons ont déboursé 26 millions d’euros au RSCA pour la pépite en 2020. Il faudra donc dépenser plus que cela pour recruter le joueur avec des “talents d’élimination sans équivalent” afin d’exploiter “un potentiel avec peu de limites”.

Loïs Openda : une des “valeurs montantes de Lens”

Ce jeudi, nous vous parlions déjà des différentes sollicitations européennes pour le Liégeois. Selon différentes presses, Leipzig, l’Inter, Arsenal et Aston Villa s’intéresseraient à Loïs Openda. Quoi de plus logique lorsque l’on évoque ses statistiques : 17 buts et trois assists en 32 rencontres de Ligue 1. Pour L’Équipe, Lens va devoir être solide pour le conserver. “Même avec quelques séquences de décompression, il s’est rapidement affirmé comme l’un des meilleurs attaquants du Championnat”, estime-t-il.

Comme pour Doku, c’est la Premier League qui est favorite, essentiellement grâce à sa puissance financière. “L’ancien du Club Bruges aura forcément des sollicitations”, poursuit le journal. “Il faudra qu’elles soient très insistantes et très généreuses pour arriver à une issue positive. Car le RCL a déboursé 10 M €, le montant le plus élevé de l’ère Oughourlian, et sa valeur a nettement grimpé, au point de valoir le quadruple sur le marché.”

Estimé à 20 millions d’euros par Transfermarkt, il faudrait donc le double pour le voir partir. Si un départ est possible, il est tout de même probable qu’il reste. Après une saison au plus haut niveau, il pourrait goûter à l’ivresse européenne dans un stade Bollaert en ébullition. De quoi le pousser à faire chanter l’ensemble du stade encore pour une saison. “Lens compte s’appuyer sur son international belge de 23 ans, qui a répété à plusieurs reprises qu’il se sentait bien dans le Pas-de-Calais.”