Premier League : toujours sept Diables sont concernés par la relégation

Mais c’est surtout en queue de peloton où l’entraîneur allemand devra poser son regard. Si le championnat s’arrêtait aujourd’hui, pas moins de six Diables seraient relégués en Championship. Un bilan inquiétant à cinq journées de la fin.

Classement Points Joueurs Belges concernés Calendrier (E = extérieur) / (D = domicile) 16 Leeds 30 / Bournemouth (E), Manchester City (E), Newcastle (D), West Ham (E), Tottenham (D) 17 Nottingham Forest 30 Mangala Brentford (E), Southampton (D), Chelsea (E), Arsenal (D), Crystal Palace (E) 18 Leicester 29 Praet, Faes, Tielemans, Castagne Everton (D), Fulham (E), Liverpool (D) Newcastle (E), West Ham (D) 19 Everton 28 Onana Leicester (E), Brighton (D), Manchester City (D), Wolverhampton (E), Bournemouth (D) 20 Southampton 24 Lavia Newcastle (E), Nottingham Forest (E), Fulham (D), Brighton (E), Liverpool (D)

Les forces en présence

Sur papier, Southampton est un cran en dessous de ses concurrents. S'ils sont capables de coups d’éclat, comme une victoire contre Chelsea, les Saints sont surtout trop tendres et trop jeunes. Avec une moyenne d’âge de 24.5 ans sur les 29 joueurs utilisés cette saison, leur effectif est le plus juvénile de la ligue. Et le recrutement effectué cet hiver n’a pas porté ses fruits. Kamaldeen Sulemana a du talent. Mais difficile de l’exprimer au sein d’une équipe malade. Tandis que Paul Onuachu (0 but en 329 minutes) n’est que l’ombre de celui qui terrorisait les défenseurs de Pro League.

Juste derrière eux, Everton, a moins de talent brut… mais beaucoup plus d’expérience. Le groupe a une ossature solide avec Pickford, Tarkowski, Gueye et Calvert-Lewin. Ces joueurs sont habitués aux joutes de la Premier League et seront précieux dans le sprint final.

Des cinq équipes, on se demande souvent ce que Leicester fait là. Du talent, il y en a dans toutes les lignes. Faes, Soyuncu, Madison, Tielemans, Barnes, Daka… tous ces joueurs ne feraient pas tache dans le subtop anglais. Selon Transfermarkt, la valeur de l’effectif est évaluée à 443 millions d’euros. Problème : les dirigeants ont mis beaucoup de temps avant de virer Rodgers. L’ancien coach de Liverpool ne parvenait plus à mettre son groupe en valeur. En découle un manque de confiance criant.

Premier non relégable, Nottingham Forest possède une valeur de 332 millions d’euros. Soit 110 de moins que les Foxes. Pour se sauver, le club a recruté à foison. En tout, il y a eu 41 arrivées pour 26 départs. Soit un total de 185 millions d’euros dépensés, la cinquième plus grande enveloppe de Premier League. Descendre serait donc un échec cuisant... mais leur dynamique est la meilleure des cinq équipes sur les cinq derniers matchs.

Enfin, Leeds est sur la corde raide mais l’effectif reste soudé. De toutes les équipes engagées dans cette lutte, elle est celle qui a la plus petite valeur selon Transfermarkt (318 millions). Pour autant, elle dispose de joueurs d'expérience avec Rodrigo ou Bamford.

Classement Premier League Equipes Moyenne d'âge Valeur des joueurs (Transfermarkt) Dynamique sur les cinq derniers matchs 16 Leeds 24,9 318 Millions d'euros D-D-D-D-N (1/15) 17 Nottingham Forest 26,4 332,65 Millions d'euros N-D-D-D-V (4/15) 18 Leicester City 26,3 443,10 Millions d'euros D-D-D-V-N (4/15) 19 Everton 26,2 352,90 Millions d'euros N-D-D-N-D (1/15) 20 Southampton 24,5 389 Millions d'euros D-D-D-N-D (1/15)

Quel est le Belge qui doit le plus s’inquiéter en cas de relégation ?

A priori, tous les Diables devraient trouver une porte de sortie en cas de descente en Championship. Certains peuvent tout de même se poser plus de questions que d’autres. De toute évidence, Roméo Lavia devrait être chassé par un gros club l’an prochain, relégation ou non. Le milieu de terrain a prouvé sur le terrain qu’il était un joueur de classe mondiale. Manchester City s’est déjà positionné pour le rapatrier tandis que Pochettino l’aurait dans ses petits papiers pour muscler un peu son entrejeu.

Même son de cloche pour Onana. Il est la seule éclaircie dans la grisaille d’Everton. Recruté pour 35 millions d’euros cet été, il est évalué à 42 aujourd’hui. Son profil atypique, son intelligence de jeu et son leadership devraient aussi lui ouvrir les portes d’un club plus prestigieux.

Pour les joueurs de Leicester, c’est beaucoup plus compliqué. En fin de contrat cet été, Youri Tielemans partira libre des Foxes. Arrivé pour 45 briques en provenance de Monaco en 2019, il a perdu de la valeur aux yeux des grosses écuries mais représentera une bonne opportunité en tant qu'agent libre. Timothy Castagne et Wout Faes ont oscillé entre le bon et le moins bon cette année. Le Gaumais a gardé une grosse cote en Italie tandis que le second, arrivé l’été dernier contre 20 millions, a prouvé qu’il avait le niveau de la Premier League. Enfin, Dennis Praet est plus dans l’impasse. Il joue très peu chez les Foxes et ses dirigeants lui ont refusé un transfert dans la Botte l’été dernier et cet hiver. Sa seule porte de sortie semble être la Serie A où il a laissé de bons souvenirs.

De son côté, Orel Mangala est, pour le moment, le seul rescapé. S’il n’a pas réalisé une mauvaise saison, il n’a pas été transcendant non plus. Par conséquent, on voit mal un club anglais miser sur lui en cas de descente. Reste évidemment l’Allemagne où il est encore très apprécié... et où il avait été étincelant en match amical avec les Diables rouges.