Non sélectionné par Domenico Tedesco en mars dernier, le joueur de l’Atlético Madrid fait toujours partie des plans, assure Vercauteren : “Il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain et les choix du sélectionneur ne sont jamais faciles mais pour nous Axel fait toujours partie de la sélection. En mars, il sortait d’une période où il avait obtenu très peu de temps de jeu. Il en reçoit un peu plus désormais. J’ai toujours un œil, et même deux, sur lui.”

Vercauteren a également abordé le cas Vertonghen, qui se retrouve à l’arrêt avec Anderlecht, dont la saison est terminée. “On a un plan, on va discuter avec son entourage pour voir comment le mettre dans les meilleures conditions en vue des matches du mois de juin.”