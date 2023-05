Pas question cependant de remettre en question son importance dans le dispositif de Pep Guardiola. Certes, cette saison, le Catalan a parfois mis son joueur sur le banc ou il l’a remplacé rapidement en cours de rencontre. Mais les résultats parlent pour lui : sa dernière défaite date du 5 février 2022 contre Tottenham. Depuis lors, les Citizens se sont mis en mode machine de guerre et ont gagné 15 de leurs 18 derniers matchs.

Sur le site internet du club, KDB est revenu sur cette incroyable série. “Je pense que nous aimons jouer ces matches à enjeu”, a-t-il commencé. “Nous comprenons aussi les conséquences. Nous avons perdu certains de ces matches et cela fait partie du football. Mais nous en avons gagné aussi. Surtout, nous sommes convaincus que lorsque nous les jouons, nous pouvons l’emporter. Même si l’équipe a conscience à quel point c’est difficile.”

Au fil des rencontres, Manchester City est devenu favori pour remporter le titre contre les Gunners. Ils devront aussi se défaire du Real Madrid en Ligue des champions pour, enfin, essayer de soulever le trophée. “Je pense qu’il faut voir cela comme une pression positive et c’est tout”, a-t-il poursuivi.

KDB : “Nous sommes revenus en force ces dernières semaines”

En lice dans toutes les compétitions, les joueurs peuvent réaliser un incroyable triplé. Selon KDB, le groupe en a conscience, mais reste concentré sur les objectifs. “En dehors du groupe, il y a beaucoup de discussions à propos de cela. Entre nous, nous n’en parlons pas forcément. Avec le programme que nous avons, nous n’avons pas énormément de temps pour évoquer ce triplé. Tout ce que nous voulons, c’est être à 100 % pour disputer le prochain match. Nous avons des matches tous les trois jours et nous voulons simplement faire notre travail. Nous comprenons la situation, mais je ne pense pas que cela change le groupe, ce qui est une bonne chose.”

En cas de victoire contre les Hammers, City reprendrait la première place du classement en Premier League. Le tout, en ayant encore un match de moins à disputer contre la bande de Mikel Arteta. Une sacrée performance lorsque l’on sait que l’équipe a parfois été mise à l’épreuve avec jusqu’à 8 points de retard. “Dans chaque saison, il y a des moments où c’est un peu plus difficile et des moments où vous n’êtes pas en grande forme en tant qu’équipe”, a déclaré De Bruyne. “Mais depuis plusieurs mois, notre situation est très positive.”

Dans la dernière ligne droite, Manchester City est davantage expérimenté que les Londoniens. Pour KDB, il s’agit de l’une des clés de la saison. “Aux cours des cinq ou six dernières années, nous avons réalisé plusieurs saisons avec plus de 90 points. C’est très élevé et nous serons jugés sur cette base.” Comme à son habitude, le nouveau capitaine des Diables rouges se montre confiant. “Je pense que nous sommes revenus en force et que les derniers mois ont été très bons. Nous avons gagné la plupart de nos matches.”

Avec les échéances qui arrivent, Pep Guardiola ne va certainement prendre aucun risque avec son maître à jouer. Et ce, même si le Belge de 31 ans pèse 16 assists et 7 goals en Premier League. De toute façon, l’entraîneur espagnol ne doit pas s’en faire. Julien Alvarez, dans un autre style, a parfaitement suppléé le numéro 17. Preuve que City est plus que jamais armé pour soulever la 9e Premier League de son histoire.