Lukaku vers un retour improbable ? Le plan de Pochettino pour rapatrier l’attaquant à Chelsea

Mais l’arrivée de Pochettino à Londres pourrait tout changer selon la Gazzetta dello Sport. “Il veut relancer Big Rom'”, assure le quotidien rose. “L’idée des Blues est de présenter à Lukaku leur nouveau projet, de lui faire entendre ce que Pochettino a en tête pour lui et de lui donner du temps pour se décider.”

Selon le journal, le numéro neuf aura un rôle de grand frère dans le vestiaire et de patron sur le terrain. “Pochettino aura pour unique mission de ramener le club vers le haut de la Premier League et former les nombreux jeunes talents arrivés en janvier. Lukaku se verra offrir un rôle dans tout cela. Avec l’idée de relancer sa carrière dans le championnat considéré comme le plus important du monde.”

S’il signe, Pocho va devoir sortir les Blues du cauchemar. Eux qui vivent la pire saison de leur histoire. Cinq journées, voilà ce qui reste aux Londoniens pour dépasser les 50 points obtenus en 2015/2016. Et ce malgré les 700 millions investis par Todd Boehly depuis son arrivée. Pour revenir sur le devant de la scène, Pochettino a un plan : refaire de Romelu Lukaku un attaquant de premier ordre.

Pourquoi un retour est crédible ?

Un énième come-back est possible pour plusieurs raisons. La première est que le meilleur buteur de l’histoire des Diables n’a pas son destin en main. Jusqu’à preuve du contraire, il est sous contrat à Chelsea. Ce qui signifie que son employeur aura le dernier mot. Pour les Blues, l’intérêt est multiple. Le club pourrait un peu amortir le second transfert le plus cher de son histoire. Factuellement, Big Rom' fait déjà partie de l’effectif. Ce qui permettrait à Todd Boehly de ne pas ressortir le chéquier. Financièrement, conserver le numéro neuf aurait donc du sens pour les nouveaux dirigeants. D’autant plus qu’en cas de revente ou nouveau prêt à l’Inter, les Américains ne récupéreraient qu’une infime partie des 115 millions dépensés il y a près de deux ans.

Pour les Blues, un Romelu Lukaku à 100 % serait évidemment une recrue de poids. Aubameyang va mettre les voiles, Fofana n’est pas encore prêt et Havertz n’est pas un vrai numéro neuf.

Autre argument : Pochettino a toujours été fan de l’ex-Anderlechtois. Loin d’être anodin lorsque l’on sait que Romelu Lukaku fonctionne à la confiance. En 2017, alors entraîneur chez les Spurs, l’Argentin n’avait pas hésité à le mettre sur le même pied d’égalité qu’Harry Kane dans la hiérarchie des meilleurs attaquants au monde.

Pourquoi cela semble improbable

Pour Romelu Lukaku, la page semble tournée. Ses déboires avec Thomas Tuchel l’ont dégoûté de son ex-club de cœur. “Le plus grand défi de ma carrière sera cette saison ici, à l’Inter. J’avais quitté le club. C’était une erreur”, avait-il admis en début de saison.

Tandis que les dirigeants américains n’auraient pas intérêt à garder un élément contre son gré. Ce qui signifie que le joueur pourrait tout de même avoir le dernier mot. “S’il décide que Stamford Bridge n’est pas l’endroit idéal pour lui, il sera mis sur le marché et les conditions éventuelles d’un nouveau contrat avec l’Inter seront négociées. Il est certain qu’en plus d’un nouveau départ, Chelsea a également besoin d’une rentrée d’argent. Et Lukaku peut aussi servir à cela.”

De son côté, Romelu Lukaku n’a qu’une idée en tête : performer avec l’Inter et gagner la Ligue des champions. Un trophée avec un grand Big Rom' pourrait encore rebattre quelques cartes… et lui permettre de rester.