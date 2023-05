L’Europe et bientôt le record d’Eden Hazard pour Loïs Openda : “On a frappé un grand coup”

Déjà assurés avant le coup d’envoi d’être au minimum qualifiés pour la Conference League grâce au revers du Stade Rennais à Nice (2-1), les Lensois ont ainsi franchi une étape supplémentaire puisqu’ils tiennent désormais un ticket pour l’Europa League entre les maisons. Ils retrouvent ainsi la scène européenne seize ans après leur dernière apparition.

”Je les ai félicités avant la rencontre, mais je leur ai dit aussi qu’on devait rester ambitieux. On avait un beau match à jouer pour ça et de toute façon il n’y avait pas vraiment besoin de le dire”, a commenté le coach Franck Haise après cette victoire qui a permis à Lens (72 pts) de prendre la deuxième place de l’OM (70).

guillement "Il reste quatre matchs pour aller au bout."

”On frappe un grand coup en battant Marseille, a réagi Loïs Openda en zone mixte. Maintenant, il reste quatre matchs pour aller au bout, et ils ne seront pas plus faciles que celui face à l’OM. Là, on est assuré d’être européens, mais à nous de travailler encore pour aller en Ligue des champions. On ne va pas se mettre la pression pour ça, on a toujours joué avec calme et vous allez voir on arrivera à faire quelque chose de bien.”

Loïs Openda, qui a clamé haut et fort son souhait de disputer la Ligue des champions avec le maillot sang et or, devra pour cela encore marquer l’un ou l’autre but face à Reims, Lorient, Ajaccio ou Auxerre. Déjà buteur mardi contre Toulouse, son total s’élève désormais à 19 buts. De quoi dépasser les 17 réalisations de Michy Batshuayi avec l’OM lors de la saison 2015-2016 et surtout de se rapprocher du record belge en Ligue 1.

Jusqu’à présent, aucun Belge n’a fait mieux que les 20 buts inscrits par Eden Hazard durant la saison 2010-2011. Openda avait 11 ans à l’époque… De même, aucun Lensois n’a atteint cette barre des 20 buts en Ligue 1 depuis Roger Boli en 1993-1994. Une chose est certaine : personne à Lens ne regrettera la venue de la recrue la plus chère de l’histoire du RC Lens (9,8 millions d' €) qui aura quoi qu’il arrive réalisé une saison d’exception.