Suivi par de gros clubs anglais, Vincent Kompany prolonge jusqu’en 2028 à Burnley

“Burnley et Turf Moor m’ont semblé bien dès le départ”, a confié Kompany sur le site du club. “C’est pourquoi il me semble juste de signer pour les cinq prochaines années. Avec les supporters, nous avons fait de Turf Moor à nouveau une forteresse et nous continuons à regarder vers l’avenir et à faire en sorte que Burnley s’améliore à chaque étape.”

Burnley compte 98 points avant de terminer le championnat contre Cardiff ce lundi. Kompany a également été élu entraîneur de la saison en Championship. “Il correspond parfaitement à la façon dont nous voyons Burnley aller de l’avant, a réagi le président Alan Pace. C’est un leader extraordinaire, fixant des standards toujours plus élevés et conduisant notre club aux niveaux que nous voulons atteindre.”

Cette formidable saison de Kompany et des Clarets s’achèvera donc ce lundi à Turf Moor avec la remise du trophée devant un stade à guichets fermés. Histoire de célébrer tous les accomplissements ainsi que cette prolongation de contrat qui devrait ravir les supporters… et les joueurs. Beaucoup d’entre eux pourront en effet commencer à se projeter vers la Premier League aux côtés de leur manager.