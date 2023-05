Marc Wilmots revient sur son licenciement après l’Euro 2016 : “C’était un assassinat préparé”

Interviewé par Ciné-Télé-Revue, le “Taureau du Dongelberg” explique ne plus en vouloir à la RTBF. “Je ne suis pas rancunier. Sinon je ne serais pas revenu à la RTBF, commence-t-il avant de donner plus de précision sur le contexte de l’époque. Chacun son métier et chacun assume ses paroles. Après, je ne pense pas que dans ma carrière, j’ai été taclé trop sévèrement, à part lors de l’Euro 2016 au terme duquel j’ai été licencié. Mais là, c’était un assassinat préparé. Ce n’était pas juste la RTBF qui m’avait dans le collimateur. Il y avait toute la conjoncture à ce moment-là qui visait à ce que quelqu’un d’autre puisse reprendre une équipe que j’avais reconstruite.”

Dans la continuité du thème 'Diables rouges', Marc Wilmots évoque également le 'cas Radja Nainggolan'. “Un homme au grand cœur ! C’est quelqu’un avec qui je m’entendais bien parce que ce sont des cas pas faciles à gérer. Quand tu arrives à gérer cela et bien tu es satisfait de réussir ton rôle de comprendre les gens et de travailler avec eux.”