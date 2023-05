Axel Witsel passe le témoin à Roméo Lavia et Orel Mangala

À lire aussi

Promis à un grand avenir, Roméo Lavia devrait rapidement s’installer dans le schéma de Domenico Tedesco. Probablement un 4-2-3-1, comme face à l’Allemagne, avec un duo de médians derrière Kevin De Bruyne et les ailiers. Dans cette rencontre, c’est Orel Mangala qui a été associé à Amadou Onana pour remplacer le binôme Witsel – Tielemans qu’utilisait très souvent Roberto Martinez (dans un schéma différent). Lavia est quant à lui monté en fin de match pour fêter sa première apparition sous le maillot des Diables.

Désormais, Orel Mangala et Roméo Lavia – les deux Diables avec le profil le plus proche de celui de Witsel – devraient se partager cette fonction de numéro 6. Alors qu’Onana et Tielemans viendront tour à tour compléter le duo, selon les besoins. Domenico Tedesco pourra également compter sur Leander Dendoncker, Albert Sambi-Lokonga, puis les jeunes Aster Vranckx ou Arthur Veermeren pour se greffer à cet entrejeu qui semble avoir un bel avenir devant lui.