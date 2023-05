Openda et Lens remontent Reims et mettent la pression sur le PSG

Le RC Lens s'est sorti d'une situation précaire face au Stade de Reims lors de la 35e journée de Ligue 1, vendredi soir. Malgré une équipe en infériorité numérique, elle a transformé un déficit de 0-1 en une victoire de 2-1 contre les troupes de Will Still.

Kevin Danso, le joueur local, a été expulsé après seulement 19 minutes de jeu avec un carton rouge direct après une faute dans les seize mètres. Folarin Balogun (23.) a ensuite marqué dans les onze mètres. Przemyslaw Frankowski (40.) rétablissait l'équilibre à la mi-temps, également sur penalty. Seko Fofana (55.) a remis les pendules à l'heure avant l'heure de jeu et s'est ainsi adjugé le titre de vainqueur du match.

Loïs Openda a quitté le terrain à la 78e minute pour Lens, tandis que Maxime Busi et Thomas Foket ont joué respectivement 86 et 90 minutes.

Au classement de la première division française, Lens conforte sa deuxième place avec 75 points. Il se rapproche ainsi de plus en plus d'un ticket direct pour la phase de poules de la Ligue des Champions la saison prochaine. Reims est en dixième position avec 50 unités.

ALLEMAGNE

Malgré un assist de Lukebakio, le Hertha Berlin s'incline à Cologne et se rapproche de la D2

Vendredi soir, le FC Cologne s'est imposé 5-2 face au Hertha Berlin dans le cadre de la 32e journée de Bundesliga. Dodi Lukebakio, titulaire et passeur sur le deuxième but du Hertha, est sorti en fin de rencontre (80e).

Davie Selke (8e) a ouvert le score pour les locaux avant que Lucas Tousart (18e) et Stevan Jovetic (33e) ne renversent la situation pour le Hertha. Juste avant la pause, les 'Boucs' ont, à leur tour, inversé la tendance avec Timo Hubers (39e) et Ellyes Skhiri (43e). En deuxième période, les espoirs d'égalisation du Hertha ont finalement été effacés par Hubers (69e) et par Denis Huseinbasic (81e).

Au classement de la première division allemande, le Hertha Berlin est lanterne rouge avec 25 points et se rapproche de la relégation. Avec deux rencontres encore à disputer, le club de la capitale compte 3 points de retard sur Stuttgart, 16e et barragiste pour le maintien, et 5 sur Schalke, le premier sauvé, qui doivent encore jouer leur match de la 32e journée. Le FC Cologne pointe en milieu de tableau, au 10e rang, avec 41 unités.

PAYS-BAS

NEC, avec Dimata, s'incline lourdement face à Twente

Vendredi soir, Twente s'est imposé avec aisance face à NEC Nimègue dans le cadre de la 32e journée d'Eredivise (4-0). Landry Dimata, titulaire, a rejoint le banc des visiteurs à la 83e minute.

Les locaux ont pris les trois points grâce à Vaclav Cerny (38e), Ricky van Wolfswinkel (83e) et le doublé de Virgil Misidjan (61e, 76e). Au classement de la première division néerlandaise, Twente occupe la 5e place avec 58 points alors que Nimègue pointe en milieu de tableau à la 10 position avec 38 unités. Feyenoord, 76 points, maintient la tête avec 8 unités d'avance sur le PSV.