Plus qu’une poignée de Diables rouges survivants du Mondial 2014 : qui seront les suivants ?

Du groupe précurseur présent à la Coupe du monde 2014 au Brésil, il ne reste en tout cas déjà que cinq autres noms : Adnan Januzaj, Divock Origi, Nacer Chadli, Dries Mertens et Jan Vertonghen. Les deux premiers ne devraient plus faire partie des plans de Domenico Tedesco vu l’arrivée de la nouvelle génération. Le troisième n’a pas encore annoncé sa retraite internationale, mais il n’a quasiment plus aucune chance d’être appelé. Et les deux derniers sont très probablement les prochains à se retirer.

Tous deux âgés de 36 ans, Mertens (109 sélections) et Vertonghen (147) restent en attendant les deux derniers vétérans et les deux plus capés encore en activité. L’attaquant de Galatasaray et le défenseur d’Anderlecht pourraient soit décider d’imiter Witsel dans les prochaines semaines, soit persévérer et poursuivre jusqu’à l’Euro 2024 en Allemagne.

Aux côtés de Courtois (31 ans), De Bruyne (31) et Lukaku (30), il ne restera ensuite que cinq autres “anciens” : Thomas Meunier (31), Thorgan Hazard (30), Koen Casteels (30), Yannick Carrasco (29) et Michy Batshuayi (29). Tous ces joueurs s’étaient parfaitement greffés au groupe des pionniers de 2014. Comme d’autres plus tard : Timothy Castagne (27), Leander Dendoncker (28) ou Youri Tielemans (26). Tous ensemble, ils assurent déjà la transition avec la nouvelle génération.