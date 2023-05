"Tu es un crack" : Thibaut Courtois a joué blessé contre Manchester City !

À lire aussi

The Athletic nous apprend ce jeudi matin que la Pieuvre était en réalité… blessée ! Samedi dernier, il s’était déchiré un muscle du bras contre Getafe. Selon le média anglais, il a subi un traitement les jours suivants afin de pouvoir jouer contre Manchester City. Malgré les efforts des médecins, la douleur était toujours bien présente. Malgré tout, il a sorti l’un de ses meilleurs matchs selon la presse espagnole. Tandis qu’Erling Haaland, qui n’est pas parvenu à tromper la vigilance du Diable, lui a également touché un mot. “Tu es un crack, tu as sauvé trois buts, tu vas me le payer un autre jour”, a-t-il dit selon le média madrilène Defensa Central.