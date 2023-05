Avec trois points de retard sur le premier relégable, Everton, et un match en moins, les joueurs de Leicester n'ont plus leur sort entre leurs mains. Désormais, il faudrait un véritable miracle pour voir le champion surprise de 2016 rester en Premier League. Tout d’abord, ils devront se farcir Saint James Park ce lundi soir face à Newcastle. Puis, une dernière rencontre couperet à domicile contre West Ham. Seules deux victoires leur permettraient de se maintenir. Bref, les Foxes sont bien mal embarqués dans la course au maintien. Comme toute l’équipe, le Ketje de Bruxelles n’est pas parvenu à tirer son épingle du jeu. La faute à des méformes et, surtout, un sentiment de stagnation dans sa carrière.

Après son faux départ l’été dernier, le doute n’est plus permis : Youri Tielemans va bel et bien quitter les Foxes. En fin de contrat, il peut déjà choisir le club de son choix. Selon la presse anglaise, le milieu de terrain sera convoité. Et ce, malgré sa saison très compliquée. Arsenal serait encore sur les rangs tout comme le PSG. Mais une autre destination se détache : l’Italie.

Mourinho d’un côté, l’argent de l’autre

La Gazzetta dello Sport est formelle : Jose Mourinho aurait le milieu de 26 ans dans son viseur. D’autant plus que le Bruxellois coche toutes les cases des dirigeants de la ville éternelle. Si le club de la Louve doit encore disputer la finale d’Europa League contre Séville le 31 mai prochain, Tiago Pinto, le directeur général, pense déjà à la saison prochaine. Déjà, il ne faudrait pas débourser la moindre indemnité de transfert pour faire venir l’ancien monégasque. Ce qui est un élément très important pour la Roma car le club est sous la menace de l’UEFA. Pour n’avoir pas respecté les règles du Fair-Play Financier, les Giallorossi doivent vendre avant d’acheter et diminuer la masse salariale jusqu’en 2027. Dans cette optique, trois noms reviennent avec insistance : Aouar, N’Dicka et Tielemans.

Le plus étonnant est surtout la proximité technique qui existe entre le Lyonnais et notre compatriote. D’autant plus qu’ils épousent un peu la même trajectoire. Des débuts professionnels en fanfare, un avenir promis aux grands clubs puis la stagnation. La Gazzetta assure que cette ressemblance dans le profil n’est pas un problème pour les dirigeants. “Sur le papier, le milieu de terrain belge a toutes les qualités pour plaire à José Mourinho”, continue le journal rose. “Il peut jouer aussi bien devant la défense qu’en tant que trequartista, et ce n’est pas un hasard si dans sa carrière, il a marqué 69 buts en 440 matchs joués.”

Le Mou pourrait également apporter des choses à Tielemans. Parfois un peu trop tendre, le joueur manque un peu de vice. Le Portugais aura pour mission de transformer un joueur et lui inculquer la haine de la défaite. Pas besoin de préciser que le Special One représente toutes ces qualités et qu’il a le potentiel pour faire passer un palier à Tielemans.

Selon nos confrères, les Giallorossi n’auraient pas de mal à payer son salaire qui s’élèverait à 3 millions d’euros (sans les primes). Malgré tout, ils devront faire face à une lourde concurrence avec la Juventus. “Beaucoup de gens aiment le joueur dans le Piémont”, jure la Gazzetta. “L’AS Roma a de grands espoirs de battre la Vieille Dame. Mais ils ne pourront pas faire d’enchères”. La Juve dispose de deux arguments solides : l’aspect financier et la Ligue des champions. Actuellement deuxième de Serie A, le club du Piémont est virtuellement qualifié pour la C1. Un aspect non négligeable pour le milieu qui souhaite regoûter à une compétition qu’il n’a plus disputée depuis… le 12 décembre 2018. Il était alors un joueur de Monaco qui avait essuyé une terrible campagne avec aucune victoire et une humiliation 0-4 contre le Club de Bruges.

Reste à savoir si la Vieille Dame va pouvoir participer à la compétition. Le club est toujours englué dans une affaire de fraudes comptables présumées. Ce lundi, le procureur a demandé un retrait de 11 points. La décision est attendue dans la journée ou mardi et pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'avenir de la Juventus. Comme du Diable rouge.