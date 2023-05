Cette semaine, trois Diables rouges sont sortis du lot. Yannick Carrasco a été particulièrement en verve face à Osasuna et a couronné sa prestation d'un but. Tout comme Jérémy Doku et Romelu Lukaku, également buteurs, respectivement face à Ajaccio et Naples.

En revanche, de nombreux Diables n'ont pas été au niveau ce week-end. C'est le cas notamment de Thorgan Hazard, Amadou Onana, Loïs Openda ou encore Johan Bakayoko, qui obtiennent tous la note de 5. Pire encore, Leandro Trossard et Romeo Lavia sont en échec.