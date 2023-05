L’Inter ou les Blues, quel avenir pour Lukaku ? “Il veut rester avec nous, mais on ne connaît pas les plans de Chelsea”

Mais une fois l’échec du Mondial digéré et les blessures derrière lui, Big Rom' a retrouvé la grande forme que certains n’espéraient plus ces dernières semaines. Depuis début avril, le géant belge en est à huit buts et cinq assists en 15 matchs. Le tout sans être un titulaire indiscutable aux yeux de Simone Inzaghi qui n’hésite pas à lui préférer Edin Dzeko aux côtés de Lautaro Martinez.

Si bien que désormais, Chelsea et l’Inter pourraient se battre pour obtenir les services de l’attaquant la saison prochaine. Lukaku étant prêté à l’Inter Milan par les Blues, ceux-ci auront bien évidemment le dernier mot dans ce dossier qui s’annonce compliqué pour les Italiens. Même s’ils n’investiront sans doute pas autant d’argent que pour le prêt du Diable cet été, les dirigeants Nerazzurri n’ont pas dit leur dernier mot et comptent jouer sur la fibre sentimentale. Car de son côté Big Rom' préférerait une saison de plus à l’Inter Milan.

”Lukaku aime l’Inter, il veut rester avec nous. Il se sent très bien ici”, a déclaré Giuseppe Marotta, CEO de l’Inter, à Rai Radio 1. Mais le dirigeant affirme que les négociations avec Chelsea pour pouvoir conserver Big Rom' sont au point mort : “Il est prêté jusqu’au 30 juin, mais nous ne connaissons toujours pas les plans de Chelsea. Nous attendons qu’ils nous en disent plus.”

Et visiblement, les Blues ne seraient pas enclins à laisser à nouveau partir l’attaquant qu’ils ont acheté 113 millions d’euros. Selon La Gazzetta dello Sport, Mauricio Pochettino, futur entraîneur des Londoniens, a un plan pour lui et veut absolument l’inclure dans son projet.