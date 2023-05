J-30 avant l’Euro des Diablotins : la décision de Tedesco changera tout

S’il maintient le même groupe qu’en mars pour sa liste du 6 juin, le nouveau sélectionneur convoquerait huit joueurs éligibles pour l’Euro U21 : Zeno Debast (Anderlecht), Loïs Openda (Lens), Johan Bakayoko (PSV), Charles De Ketelaere (AC Milan), Roméo Lavia (Southampton), Amadou Onana (Everton), Arthur Theate et Jérémy Doku (Stade Rennais). Avec ou sans ces noms, les ambitions ne seraient forcément pas les mêmes pour Jacky Mathijssen.

Le onze des Diablotins à l'Euro ©IPM Graphics

Que va-t-il dès lors être décidé ? La volonté de l’Union belge est évidemment de créer le groupe le plus compétitif pour aller chercher l’un des trois billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Mais en essayant de contenter tout le monde.

guillement "Il n’y a pas de mauvais joueurs et il n’y a jamais eu de star indispensable."

Domenico Tedesco pourrait donc agir en deux temps. D’abord, ne pas sélectionner certains joueurs qui n’auraient de toute façon pas ou peu joué face à l’Autriche le 17 juin et en Estonie le 20 juin. La seconde idée serait que certains autres joueurs puissent rejoindre les Diablotins en Géorgie après l’Estonie, pour renforcer le groupe qui jouera les 21, 24 et 27 juin.

On pourrait imaginer l’un de ces scénarios avec Roméo Lavia, Johan Bakayoko, Charles De Ketelaere ou même Loïs Openda. Zeno Debast pourrait lui aussi venir en renfort (surtout vu l’incertitude autour de Koni De Winter qui se remet d’une blessure), même s’il n’a jamais porté le maillot des U21 jusqu’à présent. En revanche, cela risque d’être plus compliqué pour Amadou Onana, Arthur Theate et Jérémy Doku vu leur position de potentiels titulaires avec les Diables.

Autre élément à prendre en compte : les clubs auront le droit de refuser une sélection chez les Diablotins puisque l’Euro U21 se situe en dehors d’une période officielle de la Fifa. "Je ne sais pas comment ça va se passer, confiait Mathijssen il y a deux mois. J’ai mes idées et ma liste élargie des joueurs. Mais je suis aussi conscient que certains risquent d’aller avec l’équipe A. Ce n’est pas grave. Je suis d’ailleurs le premier supporter si un joueur peut monter et se montrer avec les Diables. [...] De mon côté, je suis en tout cas prêt pour tous les scénarios possibles. Il n’y a pas de mauvais joueurs et il n’y a jamais eu de star indispensable."