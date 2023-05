Avec les Diables rouges, pourtant, Courtois reste sur la déception de la Coupe du monde. Grand compétiteur et toujours au top de sa forme, le géant belge n'a jamais pensé à arrêter sa carrière internationale après le Mondial qatari au contraire d'Eden Hazard, Toby Alderweireld, Simon Mignolet ou plus récemment Axel Witsel.

Dans une interview accordée au magazine Humo, le gardien a tout de même évoqué la suite de sa carrière en équipe nationale. Et que les fans des Diables soient rassurés : Courtois ne compte pas arrêter de sitôt. "Je veux au moins continuer jusqu'à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique", a-t-il expliqué, "je ne veux pas m'arrêter sur une élimination en phase de groupes (comme au Qatar, NdlR)."

Et après ? L'ancien joueur de Genk se montre moins affirmatif : "Ensuite, on verra si j'ai encore la motivation et le physique pour éventuellement continuer jusqu'à l'Euro 2028."