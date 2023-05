Transfert en vue pour Youri Tielemans : son nom est cité chez un grand d’Italie

Selon les médias italiens, la Roma aurait un oeil sur l’ex-Anderlechtois. José Mourinho, qui va devoir pallier le départ de Georginio Wijnaldum (actuellement prêté par le PSG), semble intéressé par son profil au même titre que la Juventus, Dortmund et Newcastle. Les Romains, qui vivent une fin de saison haletante entre course au top 4 en Serie A et finale d’Europa League, ont également coché les noms d’Evan Ndicka (Francfort) et Houssem Aouar (Lyon).

Malgré sa saison en demi-teinte, la cote de Tielemans reste bonne sur le marché. Son expérience internationale plaide pour lui, à tel point que le Barça, le Bayern, Arsenal, Liverpool et les deux clubs de Manchester se sont renseignés sur sa situation ces derniers mois.