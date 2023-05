Les Belges à l'étranger: Vanzeir et les New York Red Bulls éliminés en huitièmes de finale de l'US Open Cup

Les New York Red Bulls et Dante Vanzeir n'ont pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale de l'US Open Cup, la coupe de football américaine, mardi. Ils ont été éliminés aux tirs au but 3-5 par le FC Cincinnati (1-1 après 90 minutes et la prolongation). L'ancien joueur de l'Union a manqué le premier tir de son équipe. Tous ses équipiers ont ensuite réussi le leur mais comme les joueurs du club de l'Ohio ont aussi converti leur envoi les NYRB sont éliminés.