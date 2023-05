Loïs Openda est courtisé : un gros morceau de Serie A prépare une offre en juin

Le quotidien rose estime que le joueur est évalué à 25 millions d’euros par les Nordistes. Cependant, il existe un problème de taille : l’AC n’est pas assuré de jouer la Ligue des champions l’an prochain. Tandis que disputer cette compétition est une obsession pour le joueur formé en partie au FC Bruges.

À lire aussi

En effet, les Rossoneri sont actuellement quatrièmes en championnat. Ils peuvent remercier la justice… et les dirigeants de la Juventus. À cause de malversations financières, la Vieille Dame a écopé de onze points de pénalité. Ce qui la propulse de la seconde à la septième place de Serie A. Les Milanais ont encore trois points d’avance sur l’Atalanta dans la course à la C1.

Cependant, le RC Lens garde la main dans ce dossier. Les Sang et Or possèdent cinq points d’avance sur Marseille qui est troisième. Cette seconde marche du podium assure au club d’être qualifié dans les poules de la C1. En mai, le joueur avait assuré que son avenir était à Bollaert. “Je suis sous contrat avec Lens jusqu’en 2027. Je suis très bien ici. J’espère y écrire une page de l’histoire du club, laisser une empreinte”, a-t-il déclaré pour le journal L’Equipe. ”Entendre cette musique (celle qui précède les matches de C1) est un rêve de gosse. La jouer avec cette équipe en est un autre.”

Milan en rêve… mais active d’autres pistes

De quoi entériner l’idée d’un transfert cet été ? Rien n’est moins sûr. Dans le monde du football, tout peut aller très rapidement. Par contre, il serait étonnant de voir la pépite de 23 ans partir pour “seulement” 25 millions d’euros. Avec ses 19 buts en 36 matchs de Ligue 1, le Liégeois est l’une des attractions de la Ligue 1. Il a d’ailleurs été nommé parmi les meilleurs joueurs de la saison.

Pour un joueur, il est très difficile de refuser une proposition d’un aussi grand club. Tout simplement parce que le train pourrait ne passer qu’une seule fois. D’autant plus qu’il y a une carte à jouer sur le front de l’attaque milanaise. Divock Origi n’a pas convaincu. Tout comme De Ketelaere, qui est davantage considéré comme un milieu offensif. Olivier Giroud est seul pour porter le poids de la division offensive à Giuseppe-Meazza. Mais le Français a 36 ans et pourrait aider le Diable rouge à s’acclimater avec son expérience.

À lire aussi

Les dirigeants de l’AC Milan ont également conscience qu’il ne sera pas facile de déloger l’étoile du nord de la France. Du coup, ils ont également activé d’autres pistes. La première mène à Arnautovic. Le fantasque autrichien réalise une bonne saison à Bologne avec neuf goals en 19 rencontres. Surtout, il coûterait beaucoup moins d’argent. Mais à 34 ans, il ne représente absolument pas l’avenir. Il pourrait donc venir garnir les rangs de l’AC pour avoir un peu plus de profondeur de banc.

La seconde piste explorée est Alvaro Morata. Après deux ans en prêt du côté de l’Atletico Madrid, il devrait retourner à la Juventus Turin où il n’a aucun avenir. Evalué à 25 millions par Transfermarkt, il devrait partir pour beaucoup moins d’argent. Le but, vu la situation économique catastrophique, serait de se débarrasser de son plantureux salaire. Certes, l’Espagnol de 30 ans reste sur une saison honorable en Liga avec 13 buts. Mais la Vieille Dame l’avait rapatrié pour 35 millions d’euros tandis qu’ils avaient récupéré 20 millions d’euros pour un prêt de deux ans chez les Colchoneros. Du coup, les dirigeants de la Juve ne devraient pas se montrer trop gourmands.