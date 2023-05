Lukaku marque des points et s'offre une Coupe d'Italie

C’est un sacré pied de nez aux préjugés d’assister à une finale, le genre de rencontres ennuyantes, ouverte au pays du Catenaccio. Ce Fiorentina-Inter, dans un stade Olympico comble et garni de légendes du foot italien, a régalé tout le monde et l’on comprend mieux pourquoi la "Viola" et "les Nerazzurri" disputeront chacun une finale de Coupe d’Europe dans 20 jours.