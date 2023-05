“C’est presque une faute professionnelle. Car s’il y a une équipe qu’on pouvait battre à ce stade (NdlR : en huitième de finale), c’est Chelsea. Quand on voit la saison des Londoniens et quand on songe qu’on n’a pas pu sortir le 12e de Premier League… Même en Coupe d’Allemagne, on aurait dû faire mieux. Leipzig n’a pas volé sa victoire contre nous, en quarts de finale, mais on n’a pas joué comme on l’aurait dû.”

Ses ex-clubs

Virton

“Ça devient ridicule. J’ai suivi attentivement leur saison, c’est du bricolage. Quel message tu envoies quand tu commences une saison sans véritable base, sans équipes de jeunes ? Et quand tu cherches à te maintenir en passant par la Justice ? Ça va trop loin.”

Club Bruges

“Ils se hissent presque miraculeusement dans le top 4 et j’ai cru que ça allait les booster comme ce fut le cas du Standard par le passé. Je ne sais pas ce qui s’est passé en interne, mais connaissant ce club, on peut s’attendre à une sérieuse réorganisation pour la saison prochaine.”

Le PSG

“Une saison moyenne, mais ils sont quand même champions. Dès que le Qatar a repris ce club, il a mis la barre très haut, mais quelque part, ce PSG-là est encore un club jeune et c’est difficile de construire une équipe dans la durée pour lutter face à des institutions comme le Real ou le Bayern.”

Le titre en Pro League

“J’espère que mes amis Guillaume François et Anthony Moris vont décrocher les lauriers avec l’Union. Je crois d’ailleurs que toute la Belgique, à part les Anversois, rêve d’un tel dénouement.”