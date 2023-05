Premier League : quatre Diables rouges sont relégués en Championship !

Leicester descend en Championship ! Champions en 2016, les Foxes avaient besoin d'un miracle pour espérer se maintenir dans l'élite anglaise. Pour cela, les Foxes devaient gagner tandis qu'Everton et Leeds ne devaient pas prendre les trois points. Ils ont réussi leur propre mission. A savoir s'imposer contre West Ham. Mieux, le second but est totalement Belge avec un but de Faes sur un assist de Tielemans. Mais cela ne sera pas suffisant.