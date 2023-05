Et plusieurs d’entre eux se sont montrés décisifs. C’est notamment le cas de Romelu Lukaku qui a démontré une fois de plus qu’il était de retour en forme. Mais aussi de Leandro Trossard, auteur de deux passes décisives ou de Loïs Openda qui a inscrit son 20e but de la saison en Ligue 1.

S’il a pêché à la finition, Jeremy Doku a lui aussi été impressionnant avec Rennes avec ses dribbles et sa vitesse. En revanche, Roméo Lavia est passé un peu à côté de son match avec Southampton.