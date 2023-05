Benedyczak (10e) et Simon Sohm (26e) avaient installé les visiteurs dans un fauteuil avant de retourner aux vestiaires. L'increvable Gianluigi Buffon, 45 ans, a alors cédé sa place dans les cages de Parme, et tout s'est effondré pour les coéquipiers de Cobbaut, qui a disputé toute la rencontre. Luvumbo a réduit l'écart (68e) et Lapadula a égalisé sur pénalty (85e), avant que Luvumbo n'offre la victoire à Cagliari avec un doublé (89e).

Elias Cobbaut, qui a été transféré par Anderlecht à Parme en juillet 2022 après avoir été prêté lors de la saison 2021-2022, n'a disputé que 9 matches cette saison pour le compte du club de Serie B. Blessé au genou, il a disputé ses premières minutes en mars, mais a conclu la saison avec six titularisations.

La demi-finale retour aura lieu à Parme, samedi. Dans l'autre demi-finale, Sudtirol a pris l'ascendant sur Bari (1-0) lors du match aller lundi. Les deux vainqueurs des doubles confrontations se retrouveront en finale des playoffs pour une place en Serie A la saison prochaine.

Frosinone et Genoa ont déjà conquis leur place en première division, où ils remplaceront la Cremonese et la Sampdoria. Le dernier relégué, la Spezia ou Vérone, sera connu à l'issue de la dernière journée.