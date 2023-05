Arrivé de Monaco en janvier 2019 (d'abord en prêt et puis en achat définitif), il quitte ainsi le club au moment où celui-ci descend en deuxième division anglaise.

Dès le mercato prochain, Youri Tielemans sera libre de tout contrat.

Néanmoins, il n'oublie pas tous les bons moments passés à Leicester et a remercié les fans dans une vidéo publiée sur Instagram.

"Chers supporters, après quatre années et demie très spéciales je fais mes adieux à ce club incroyable. Dès le premier jour, votre passion et votre enthousiasme ont déteint sur moi. Des victoires, des triomphes, de l’espoir et même des défaites, on a partagé tellement de moments spéciaux ensemble. Je serai toujours reconnaissant de votre soutien infaillible. Merci au président, à la direction, au staff, aux joueurs et aux fans pour m’avoir donné, à moi et à ma famille, un foyer. Ce n’est pas un adieu mais un au revoir."

Youri Tielemans a disputé 195 matches pour Leicester, inscrit 28 buts et réalisé 26 passes décisives.