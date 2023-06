Présent sur place, donc, le Diable rouge a pris le temps d’évoquer sa situation. Prêté cet hiver du côté du PSV, le milieu offensif a joué moins qu’espéré. En effet, il a disputé 13 rencontres dont la plupart en sortant du banc de touche. Ce qui lui a tout de même permis de marquer deux buts dont un importantissime en finale de Coupe. “C’était la première fois que je changeais de club en cours de saison. J’ai dû m’adapter. Je reste sur une bonne impression : nous avons gagné la coupe et terminé vice-champion. Maintenant, je peux un peu souffler”, a-t-il expliqué pour Het Laatste Nieuws.

Après cette expérience, le second de la fratrie doit décider de son avenir. Mais l’international n’a qu’une seule idée en tête. “Je veux jouer, que ce soit clair”, a-t-il surenchéri. “On va en discuter avec Dortmund pour trouver la meilleure solution. Je pense que la meilleure solution sera un départ. Nous verrons bien, je reste calme à ce sujet.”

Contrairement à son frère, il n’est pas question pour lui d’arrêter l’équipe nationale. S’il veut obtenir du temps de jeu, c’est également pour s’inscrire dans le projet de Domenico Tedesco. “Ces premières victoires étaient importantes car nous en avions besoin. J’ai déjà été en contact avec Domenico Tedesco, en mars.”

S’il a conscience d’avoir manqué le premier train et les deux victoires fondatrices de cette nouvelle ère, il veut compliquer les choix du sélectionneur. “J’étais blessé à l’époque, et maintenant je suis disponible”, dit-il avec un sourire. “Non, je ne renonce pas encore aux Diables et je veux continuer encore quelques années. C’est au sélectionneur national de faire ses choix.”

Pour cela, le Brainois ne devra pas se tromper et choisir un club qui lui fait réellement confiance. Reste à trouver lequel.