Daniel Van Buyten et les Diables : “Peut-être qu’Eden et Axel arrêtent un peu trop tôt”

Plusieurs anciens joueurs sont impliqués au la fédération. Cela n’a jamais été une option pour vous ?

“Si, la fédération est quelque chose qui me touche. C’est mon pays. De l’extérieur, tu vois toujours les choses différemment en te disant que tu ferais autrement mais je ne vais pas trop débattre là-dessus, je ne suis pas là en interne. Je ne sais pas ce qu’il se passe précisément. Là, j’ai un avis extérieur, sans connaître les tenants et aboutissants. Mais je trouve parfois qu’il y a un peu de laxisme mais… ”

Un déficit de professionnalisme ?

“Je ne sais pas. Il faut être à l’intérieur pour le voir. ”

Être décisionnaire à la fédération apparaît incompatible avec votre mode de fonctionnement…

(Silence)

Comment regardez-vous les Diables ? Comme un supporter ? Un ancien joueur ?

”Avec l’œil d’un capitaine. De quelqu’un qui les a vus grandir. Mais aussi avec celui d’un supporter qui se dit que c’est quand même une génération extraordinaire qui aurait pu ou qui avait en tout cas tout pour ramener un titre. Et j’ai un gros pincement au cœur en me disant que j’aurais pu vachement aider cette équipe.”

En 2016 ? En 2018 ?

“Et bien avant.” (sourires)

Après, il y a eu le Qatar… Comment avez-vous vécu cette Coupe du monde ?

”C’était particulier. La preuve, elle n’est pas restée dans nos esprits. Elle était un peu à contresens de nos habitudes. Généralement, on sent l’ambiance monter au fur et à mesure de la journée. Là, c’est comme si cela s’était arrêté avant de vraiment commencer alors que cela a certainement été une superbe Coupe du monde, avec des infrastructures extraordinaires. Mais en tant que supporter, on n’est pas vraiment tombé dedans.”

Il a plus été question d’accrochages et de tensions dans le groupe…

“J’aime parler de ce que je connais, de ce que je vois. Mais dans une équipe, il y a certains ego, des passes qui n’arrivent pas ou pas au bon moment, des mots. ”

Qui sont masqués par la victoire.

”Tout à fait. Quand tu n’as pas les résultats, tu es critiqué.”

guillement "Les critiques sont logiques aussi en sélection quand tu vois"les qualités dont disposes."

Et ces critiques, ont-elles été trop dures ?

“Quand on a des qualités, on s’attend à avoir des récompenses. La critique est logique. Qu’elle soit méchante, c’est différent. Au niveau des résultats, individuellement, tu as l’un, si ce n’est pas le meilleur gardien du monde qui a gagné la dernière Ligue des champions à lui tout seul. Puis tous ces joueurs ayant acquis une expérience en club sont dans un groupe avec un bon entraîneur… Je reprends le Bayern : ils sont champions sur le dernier match mais c’est le minimum syndical vu les ressources ! Et ils le sont grâce à ce cadeau de Dortmund ! Et il y a des critiques ! Et elles sont logiques aussi en sélection quand tu vois les qualités dont on dispose. Je pense la même chose comme supporter : tu dois montrer plus. ”

Des jeunes arrivent avec beaucoup d’envie. Assez pour faire quelque chose à l’Euro ?

“Ces jeunes-là sont précoces, les gamins de 20 ans ne sont plus jeunes, ils ont un autre vécu qu’à mon époque où je suis passé en deux ans de la P4 à la D1. Ils ont un bagage construit dans des grands clubs. Regardez la belle saison d’Openda à Lens qui mériterait d’avoir plus de temps de jeu. Ou Bornauw qui preste à l’étranger. On a des jeunes de qualité mais les autres pays ne nous attendent pas. ”

Si des jeunes arrivent, des anciens comme Eden Hazard ou Axel Witsel raccrochent.

“Oui, cela nous rend plus vieux. Ils étaient jeunes quand j’étais-là. Peut-être qu’Eden et Axel arrêtent un peu trop tôt. Mais ils ont aussi commencé très jeunes. Il y a des jeunes ambitieux comme Doku. Quand on veut durer au plus haut niveau, l’investissement mental doit augmenter avec les années sinon, les jeunes finissent par vous passer devant. Si à 37 ans, j’étais encore au Bayern au plus haut niveau, c’est parce qu’il y avait beaucoup de sacrifices de ma part. Je sais tout ce que cela a représenté. ”