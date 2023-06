Romelu Lukaku confiant à l'idée de jouer contre le Manchester City de Kevin De Bruyne: "La finale arrive au bon moment"

Sur la route des Citizens se trouve l'Inter Milan, vainqueur de son voisin, l'AC Milan, en demi-finale. Lukaku et les siens savent qu'une rencontre difficile les attend. Cependant, Big Rom' n'a pas peur de son compatriote Kevin De Bruyne.

"J'ai joué pendant de nombreuses années contre KDB en Premier League. Il n'y a pas de pression, c'est juste un match entre l'Inter et Manchester City. C'est une bonne chose pour le football belge d'avoir deux joueurs belges en finale de Champions League. L'année passée c'était Thibaut Courtois et Eden Hazard qui l'ont remportée, cette fois-ci, ça sera Kevin ou moi, c'est bien pour le football belge", explique Big Rom' au micro de RTL Sports.

Et pour Romelu Lukaku, cette finale arrive au bon moment, lui qui retrouve sa forme de jour en jour. "Ce dernier mois, j'ai atteint un assez haut niveau, celui que j'ai l'habitude d'avoir. Je suis assez décisif pour l'équipe et nous avons bien joué également ces derniers temps. On a fait de bons résultats et on a gagné beaucoup de matchs. Je pense que la finale arrive au bon moment."