Diables rouges: Tedesco poursuit la cure de rajeunissement

Pour sa deuxième liste depuis sa prise de fonction, le nouveau sélectionneur savait qu’il devait tenir compte de l’Euro Espoirs, disputé durant la deuxième partie du mois de juin. En rappelant Zeno Debast, Roméo Lavia, Johan Bakayoko et Charles De Ketelaere, il avait ouvert la porte à des retours : ceux de Michy Batshuayi, Jérémy Doku et Youri Tielemans ont été validés.

Mais alors que la question d’un retour de Toby Alderweireld s’était posée dans la foulée de la célébration du titre, c’est un jeune défenseur d’origine irakienne, qui a fait toute sa formation au Standard, qui va débarquer à Tubize la semaine prochaine.

Tedesco a bien appelé Alderweireld, “pour lui demander si ce qu’il avait dit (NdlR : “si le coach m’appelle, je réfléchirai”) n’était pas une blague. Mais il m’a vite répondu qu’il ne viendrait pas, pas cette fois en tout cas”.

Al-Dakhil : “Les Diables, j’y pense tous les jours”

C’est donc Al-Dakhil (21 ans), sélectionné avec les Espoirs, qui va changer d’étage. En deux saisons, son horizon a évolué à une grande vitesse. Ses débuts au Standard avaient été réussis, mais le contexte collectif ne l’a pas aidé à s’épanouir, et, à 20 ans, il était temps de jouer. C’est comme ça qu’il est parti à St-Trond, sur fond de règlement d’un différend entre clubs.

Mais Al-Dakhil, en une petite année et moins de trente matchs dans le Limbourg, en avait montré assez pour attirer l’attention de Vincent Kompany. La découverte de la Championship depuis janvier, et une fin de saison dans un rôle de titulaire, lui a permis d’affiner encore son jeu, notamment marqué par sa vitesse et sa capacité à bien défendre sur l’homme. En janvier, quelques jours avant son transfert à Burnley, dans la petite salle de presse de St-Trond, il disait : “Les Diables, j’y pense tous les jours.” Il les rejoindra lundi.

Olivier Deman est la surprise de la liste de Domenico Tedesco. Le joueur du Cercle Bruges n'était pas attendu. ©BELGA

Deman, la grosse surprise

Il sera accompagné par Olivier Deman, l’autre grande surprise de la liste de Tedesco. Le joueur du Cercle Bruges (un but et sept passes décisives, toutes compétitions confondues) a bien fini la saison, sous les yeux de Domenico Tedesco pour les derniers matchs de playoffs. Le sélectionneur confiait ceci : “Pour le dernier match, Olivier était remplaçant, il était bon qu’il souffle un peu alors que je savais que j’allais le sélectionner. J’ai observé son échauffement, et en quinze minutes, il a multiplié les sprints. C’est le signe d’une très bonne mentalité.”

Deman est un pur produit de la formation du Cercle Bruges, qu’il a rejoint à sept ans. À 23, il va imiter Jelle Vossen, Tom De Sutter et Stijn De Smet, les derniers joueurs du Cercle à avoir porté le maillot national. Ailier gauche mais cantonné dans un rôle de remplaçant lors de ses trois premières saisons, c’est surtout ces deux dernières saisons qu’il s’est fait connaître. C’est surtout un match à OH Louvain, en Coupe de Belgique, qui a fait basculer son destin. Double passeur décisif, il participe alors à la qualification pour les huitièmes de finale et prend, surtout, une dose de confiance nécessaire pour se lancer sur son côté gauche.

Depuis ce soir de février 2021, Deman n’est plus sorti de l’équipe et il n’a cessé de progresser, au point d’attirer l’attention de Tedesco, donc. Les deux jeunes Diables, selon les termes du sélectionneur, “seront challengés pendant le rassemblement, car je veux voir ce qu’ils peuvent apporter”.

Trésor profite de l’absence de Trossard

À côté des deux jeunes surprises, une troisième, dans une moindre mesure, s’est glissée dans la sélection. Arnaud Bodart a été appelé en raison de l’absence de Koen Casteels (surcharge). “Dès qu’on a appris que Koen était forfait, Max (Urwantschky, l’entraîneur des gardiens) m’a dit que le choix était Arnaud.” Les choses peuvent vite tourner, dans le foot. Il y a un an, Bodart était déclassé par Luka Elsner, au bout d’une saison éprouvante, qui l’a marquée, personnellement. Le voilà Diable rouge, près de trente ans après un autre Bodart, Gilbert, le dernier gardien du Standard appelé en sélection.

À côté des surprises, il y avait aussi les absences, et il y en a quelques-unes : outre Casteels, Amadou Onana souffre de l’aine et Leandro Trossard a subi une intervention chirurgicale en cette fin de saison, “qui n’est pas liée à la pratique du foot”, a précisé Tedesco. En écoutant le discours fédéral, c’est d’ailleurs l’absence de Trossard qui permet à Mike Trésor d’être retenu, cette fois. “On le suivait déjà en mars, mais il y a beaucoup de possibilités à son poste.”

En mars, Thomas Meunier était venu. Il n’est pas repris cette fois, pas plus que Dries Mertens, qui a pourtant régulièrement joué avec Galatasaray. Alors que des nouveaux Diables arrivent, ou reviennent (Dendoncker), un autre va-t-il doucement fermer le livre de l’équipe nationale ?