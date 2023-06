Mais le Brainois a-t-il encore l’envie et la motivation nécessaire pour relever un dernier défi, lui qui a fêté ses 32 ans en janvier dernier ? C’est toute la question et selon The Athletic et Marca, un arrêt de carrière est une réelle possibilité pour Hazard.

À lire aussi

Mais si son avenir est encore flou, Eden Hazard peut encore compter sur l’intérêt de formations en dehors de l’Europe. À commencer par les Vancouver Whitecaps. La franchise canadienne de MLS est plutôt discrète, loin du strass et des paillettes des clubs comme Los Angeles, New York ou Miami. Si le transfert venait à se faire, Hazard serait d’ailleurs le plus grand joueur recruté par le club, actuellement 6e de la Conférence Ouest de MLS.

Il voulait partir sans compensation

La presse espagnole souligne par ailleurs que le Belge a “agi comme un gentleman”. Le Brainois, qui n’a causé aucun problème dans le vestiaire durant ses quatre années cauchemardesques à Madrid, aurait même facilité la rupture de contrat.

À lire aussi

Selon Marca, Hazard était ainsi prêt à partir sans compensation financière, ce que Madrid n’a pas permis, en payant un tiers de son salaire impayé. “Le joueur comprend que son passage à Madrid a été décevant pour tout le monde, surtout pour lui-même, au point qu’à seulement 32 ans, il envisage même de se retirer”, écrit encore le quotidien espagnol.