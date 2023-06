Départ de Paolo Maldini à l’AC Milan : une catastrophe pour De Ketelaere ?

Revenu en 2018 comme directeur du développement, il est devenu directeur technique du club l’année suivante. En cinq ans, le club a remporté le championnat et terminé en demi-finale de C1. Un bilan positif qui lui a donné de l’appétit. “Nous sommes en avance sur le projet avec un Scudetto qui est arrivé plus vite qu’attendu. Nous devons capitaliser sur ce que nous avons créé et faire des investissements maintenant. C’est ce que j’essaye de faire comprendre aux dirigeants”, avait-il expliqué pour Prime Video. “Notre présence à ce niveau de la Ligue des champions doit être exploitée, également sur le plan économique, avec des investissements.”

Des déclarations qui n’ont pas du tout plu au dirigeant américain qui n’a pas fait dans le sentiment. En plus de ces propos, on reproche à Maldini le dernier mercato manqué du club. Un homme symbolise cet état de fait : Charles De Ketelaere. Sur les 55 millions d’euros dépensés, 35 l’ont été pour le seul Diable rouge. Un crash industriel pour celui qui n’a distribué qu’une seule passe décisive pour aucun but en 40 apparitions cette saison.

Maldini, le protecteur

Le football, Maldini connaît. Cependant, s’attendait-il vraiment à ce que CDK éprouve les pires difficultés à s’adapter à sa nouvelle vie ? La légende milanaise a toujours assuré que ce transfert était un investissement sur le long terme, tout en concédant que CDK avait des difficultés. “Il est dans un environnement différent avec des exigences différentes. Il paie cela par rapport au club dans lequel il jouait jusqu’à l’année dernière. Mais nous lui avons fait un contrat de cinq ans, pas de cinq mois”, expliquait-il au micro de DAZN après une victoire vécue sur le banc contre la Fiorentina en novembre.

Rebelote lors de l’élimination de l’AC contre l’ennemi juré de l’Inter Milan plus récemment. “Il aurait été plus facile et moins coûteux pour nous d’opter pour un joueur comme Paulo Dybala au début de la saison. Mais aurait-il été le bon joueur pour notre projet ? Aurait-il été approprié et partagé par nos propriétaires ? Non”, a lancé Maldini.

Depuis le début de la saison, Maldini prend deux joueurs en exemple pour expliquer qu’une adaptation prend du temps. “Tonali et Leao ont connu des difficultés lors de leur première saison. La même chose arrive à Charles cette année. Nous avons une idée et nous voulons construire une équipe jeune et talentueuse. C’est un point de vue partagé avec les propriétaires. Cela prend du temps.” Visiblement trop aux yeux des propriétaires qui ont choisi de se séparer de Maldini.

De Ketelaere a un autre alié de choix

CDK, c’était donc le choix de Paolo Maldini. Maintenant que le protecteur est parti, quel sera l’avenir du Diable rouge ? Heureusement, il peut toujours compter sur une autre figure paternelle : Stefano Pioli. L’entraîneur apprécie les qualités de l’ex-Brugeois et son état d’esprit. A l’image de la récente décision de celui que l’on surnomme le Prince en Belgique. “Charles est venu dans mon bureau cette semaine pour me communiquer qu’il participera à l’Euro U21 avec la Belgique. Je pense que c’est le bon choix pour lui”, a-t-il expliqué.

Cette attitude démontre que l’attaquant souhaite se battre pour revenir à son meilleur niveau. Il aurait pu partir en vacances, tranquillement. Au lieu de cela, il veut tout donner pour se retrouver. Et l’Euro peut aider à, enfin, connaître le déclic dont il a tant besoin.

Initialement, l’objectif était de garder CDK pour lui offrir une seconde chance l’an prochain. Finalement, son cas devra être réétudié par cette nouvelle direction. “Toutes les évaluations que nous ferons pour l’équipe de l’an prochain, nous les ferons dans les prochains jours. Je pense que la situation de Charles en fera partie”, avait déclaré Pioli avant le dernier match.

Le suspense est donc total. Une chose est certaine, le départ de Maldini n’a pas du tout été bien pris par les joueurs. Rafael Leao a mis un doigt sur la bouche sur les réseaux sociaux et avait déjà expliqué qu’il avait prolongé en partie pour la légende. Tandis que Mike Maignan a laissé entendre qu’il pourrait quitter le club et que Theo Hernandez était également très attaché à l’icône.

De son côté, CDK devrait aussi être marqué par ce départ force, lui qui est désormais dans l'expectative. Si la direction choisissait de se séparer de son joueur, elle ne récupérerait qu’une petite partie du budget dépensé l’été dernier. L’AC Milan devra donc trancher : insister ou le prêter.