Eden Hazard a envie de continuer le football mais pourrait arrêter, voici les options qui s’offrent à lui

La tentation MLS

Hazard va-t-il répondre favorablement à l’appel de l’Amérique ? L’hypothèse existe. Plusieurs franchises de MLS ont déjà sondé le joueur ces dernières années mais il n’était pas prêt à franchir l’Atlantique. Elles sont conscientes que plus jamais le numéro 10 ne retrouvera le niveau de son époque à Chelsea mais il resterait, s’il est en forme physiquement, une plus-value pour de nombreuses équipes ainsi qu’un guide pour les jeunes joueurs.

The Athletic et Marca ont envoyé le Belge au Vancouver Whitecaps mais l’équipe de l’ouest du Canada a nié avoir formulé une offre à Hazard.

La franchise réunit pourtant beaucoup de critères qui pourraient plaire au joueur et à sa famille. Le choix de l’ancien Lillois sera pris en concertation avec sa femme, Natacha. Elle est tombée sous le charme du lifestyle américain lors de récentes vacances à New York. Hazard adore également les États-Unis et est fan de NBA, notamment des New York Knicks.

Il n’ira toutefois pas n’importe où. Son cadre de vie était idéal à Madrid où le soleil accompagnait ses journées. Il ne troquera pas cette vie pour aller dans une ville qui ne lui offrira pas le même confort ou les mêmes facilités que la capitale espagnole. Notamment pour la scolarisation de ses enfants.

Si l’aspect familial est important, le projet sportif demeure central. Hazard n’a aucunement envie de devenir une sorte de mascotte d’un club possédé par un milliardaire qui n’a aucune connaissance du jeu. L’envie pèsera dans la décision. S’il continue à jouer, c’est pour prendre du plaisir sur le terrain et être compétitif en match.

Les New York Red Bulls, le Los Angeles FC et les Los Angeles Galaxy apparaissent comme les trois clubs réunissant tous les critères pouvant convaincre à la fois le joueur et sa famille. Avec un cadre de vie agréable et stimulant ainsi qu’un vrai projet sportif.

Et si les frères étaient réunis ?

Selon nos sources, une formation de MLS, qui semble être l’Inter Miami, aimerait carrément réunir les trois frères Hazard dès cet été. David Beckham, président des Herons, a déjà approché Hazard il y a quelques années et n’a jamais abandonné l’idée de recruter l’ancien joueur de Chelsea. Ce rêve ne fonctionnera que si Thorgan Hazard, qui va quitter Dortmund dès son retour de prêt du PSV, décide ne mettre de côté son envie de vivre un dernier challenge européen. Le Club Bruges rêve de le faire revenir en Pro League.

La franchise qui souhaite engager Eden et/ou ses frères devra avoir de la place ou en faire en se débarrassant de certains joueurs car elle ne peut avoir que trois joueurs désignés dépassant le cap salarial de la ligue. Pour en revenir à Miami, le quota maximal est déjà atteint. Faire sortir certains éléments pour accueillir un joueur comme Hazard ne devrait toutefois pas être un souci.

Les Floridiens semblent d’ailleurs prêts à le faire pour Lionel Messi. La franchise de Beckham a formulé une offre pour le champion du monde argentin. Elle est toutefois loin des centaines de millions de l’Arabie saoudite et moins intéressante sportivement qu’un possible retour au FC Barcelone. L’intérêt des Hérons pour Hazard dépendra donc aussi de l’issue du dossier les liant à Messi.

Hazard a encore la cote à Lille ©Philippe Huguen

Lille rêvait d’un retour en deux temps

La MLS n’est pas le seul championnat à avoir tenté sa chance auprès d’Eden Hazard. Lille n’a jamais caché son envie de faire revenir l’homme du titre de 2011. Le Belge a été formé à Luchin et garde un affect particulier pour le club nordiste. Le Losc aurait voulu récupérer son ancien joyau dans une valse à deux temps. D’abord en tant que joueur puis dans un rôle de dirigeant. Sauf que celui qui enfermera le Belge dans un bureau n’est pas encore né. Il aime trop la liberté pour accepter un défi du genre.

Le buzz marketing de son retour en tant que joueur serait une réussite assurée. Les ventes de maillots exploseraient et le stade serait rempli pour voir le retour du chouchou chez les Dogues. Il devrait, par contre, répondre aux standards d’exigence d’un club qui a pour ambition de jouer le top dans une Ligue 1 toujours plus concurrentielle. S’il n’arrive pas à aider son ancien club, l’échec sera difficile à accepter. Pour lui comme pour ceux qui l’ont adulé. Le tout dans un environnement qui serait particulièrement exigeant avec un joueur qui, à son départ en 2012, était tout simplement le meilleur du championnat. Et un potentiel retour reviendrait à se mettre en danger : après avoir tout gagné, Hazard aurait beaucoup à y perdre.

L’Arabie saoudite l’a approché

Même s’il en a gagné beaucoup, l’argent n’a jamais été la priorité absolue d’Eden Hazard. Si cela avait été le cas, il aurait quitté le Real Madrid pour un club du Golfe persique il y a bien longtemps déjà. La dernière tentative a émané d’Al-Nassr en janvier dernier.

Rudi Garcia, son coach à Lille, a fait le forcing pour le convaincre de venir renforcer son équipe. Il serait devenu l’équipier de Cristiano Ronaldo, arrivé l’hiver dernier. Le Belge n’était pas prêt à changer ses enfants d’école au milieu de l’année scolaire et ne se voyait pas quitter sa famille et vivre seul à Riyad durant quatre mois.

À lire aussi

En cas de nouvelle offre, il y réfléchira à deux fois. Sa femme et lui sont mariés, ce qui facilite une installation dans un pays strict comme l’Arabie saoudite ou même le Qatar. Selon nos informations, il pourrait accepter ce genre de défi purement financier pour mettre sa famille à l’abri sur plusieurs générations sans changer de train de vie.

Les solutions citées ci-dessus sont les plus concrètes à l’heure actuelle. D’autres pourraient arriver dans les semaines à venir. Les clubs devront agir vite et être convaincants s’ils veulent qu’Eden Hazard reste footballeur professionnel.

La retraite ne le frustrerait pas

Les vacances lui permettront de faire le point sur les meilleures options qui s’offrent à lui. L’envie de jouer au football reste présente sans tourner à l’obsession non plus. Eden Hazard ne serait pas déprimé s’il devait arrêter sa carrière sur un échec et à seulement 32 ans. Il aime le jeu mais a perdu la faim qui l’animait lors de ses meilleures saisons. Le Belge fait partie de ces joueurs qui ont toujours affirmé qu’ils n’hésiteraient pas à s’arrêter plus tôt que prévu si le plaisir avait disparu. Ses blessures à répétition ont eu un fort impact psychologique sur sa vision de ce qui est pour lui un jeu mais aussi un travail.

Et que fera-t-il s’il décide de tout arrêter dans les semaines ou les mois à venir ? Pas grand-chose, nous confie-t-on dans son entourage. Eden Hazard a toujours mis sa famille en priorité et ne changera pas cette optique. Il profitera des 20 millions que le Real va lui verser pour son année de contrat qu’il ne prestera pas pour passer un maximum de temps avec ses enfants. Sans aucun regret.