Loïs Openda à Leipzig ? Pourquoi le transfert du Diable rouge coince… pour le moment

L’objectif de Lens n’est pas de faire de la figuration dans cette compétition. Pour y performer, le club souhaite garder un maximum de bons éléments. Bien évidemment, Loïs Openda en fait partie. De plus, les Nordistes ont la main sur le dossier. Arrivé l’été dernier contre un peu plus de 10 millions d’euros en provenance de Vitesse Arnhem, le Diable de 23 a un contrat jusqu’en 2027. Rien ne presse donc pour le vendre maintenant. “L’offre proposée, 30 millions d’euros, a été immédiatement et catégoriquement refusée”, précise le journal.

Les dirigeants ont également conscience que si le numéro 11 claque plusieurs buts en Ligue des champions et confirme en championnat, sa cote va encore grimper. D’autant plus qu’à 23 ans, il est encore dans la force de l’âge pour pousser les grands clubs européens à miser sur lui à l’avenir.

L’idée est simple : la direction souhaite pulvériser le record de vente du club avec le Diable de 23 ans. Actuellement, c’est Cheick Doucouré qui détient cet honneur. Lens avait reçu un chèque de 22,6 millions l’an dernier de la part de Crystal Palace pour le milieu de terrain. Pas question donc de brader le numéro neuf. Surtout lorsque l’on sait ce que vaut un attaquant à plus de 20 buts sur le marché des transferts en 2023.

Le RB Leipzig va revenir à la charge

Ce refus signifie-t-il que tout est fini pour autant ? Certainement pas et ce serait mal connaître le club RedBull. Les Allemands aiment particulièrement le profil de l’attaquant. Jeune, rapide, bon au pressing, efficace… il a tout pour plaire aux dirigeants. Du coup, il ne serait pas étonnant de voir l’offre revue à la hausse. Nkunku est en partance vers Chelsea et devrait ramener 80 millions d’euros dans les caisses du club. Évidemment, les dirigeants ne veulent pas tout réinvestir sur le Diable. Mais l’argent est disponible pour mettre le paquet. D’autant plus que les Allemands auront besoin d’un remplaçant avec la qualification en Ligue des champions obtenue cette saison.

Reste à savoir ce que le joueur désire. Dans les deux cas, Loïs Openda ne sera pas perdant. S’il part, Leipzig constitue indéniablement un pas en avant dans un club qui déborde d’ambition. S’il reste, il garde une stabilité après un début de carrière chahuté dans un club qui a confiance en lui et dans un environnement familial favorable. Notamment envers sa maman qui est très importante dans son épanouissement.

En fin de saison, il avait laissé toutes les portes ouvertes lors d’un entretien avec La Voix du Nord. “Entendre la musique de la Ligue des champions, c’est un rêve de gosse”, avait-il commencé. “La jouer avec une équipe comme celle-là, c’est un rêve pour chacun des joueurs, des coachs, des personnes du club. La jouer en tant que titulaire, vouloir gagner et amener ce club très loin, forcément, ces ambitions sont là.”

Ce qui signifie qu’il veut rester ? Pas forcément non plus. Dans la même interview, il avouait “être tranquille” face aux sollicitations dont il fait l’objet. “Mon objectif, c’est de rester sur une ligne droite, terminer les derniers matchs à fond, et ne pas écouter ce qu’il se passe sur le côté. À la fin de saison, si je veux écouter, j’écouterai. J’ai un contrat jusqu’en 2027. Pour l’instant, je suis un joueur du RC Lens”.

Une chose est certaine : la musique de la C1, il va l’entendre l’an prochain. Reste à savoir avec qui.