Dodi Lukebakio aura l’embarras du choix : un gros morceau de la Serie A s’intéresse au Diable rouge

Les dirigeants de la capitale ont bien conscience que bloquer le joueur formé au RSCA n’a aucun sens. Du coup, ils ne s’opposeront pas à son départ. La semaine dernière, Sky Sports Germany avait révélé l’existence d’une rumeur folle : l’intérêt de l’Antwerp pour l’attaquant. Paul Gheysens était prêt à faire des folies avec une offre avoisinant les 15 millions d’euros !

Ce jeudi, le Nieuwsblad assure que l’entourage a formellement démenti ces informations. Objectivement, il aurait été très étonnant de voir Dodi Lukebakio revenir en Belgique. Et ce, pour plusieurs raisons. A 25 ans, le joueur est en pleine force de l’âge et semble beaucoup plus mature. Mentalement, il est prêt à passer un vrai cap dans sa carrière. Acheté pour 20 millions d’euros à Watford en 2019, Lukebakio a connu des hauts, mais surtout beaucoup de bas en quatre ans. Cette saison a prouvé qu’il était beaucoup plus régulier dans ses performances.

Face à ce constat, des écuries d’un autre calibre s’intéressent à lui. Selon Sky Sports Italia, l’Inter Milan ferait les yeux doux aux Bruxellois ! Des informations confirmées par le Nieuwsblad. Nos confrères précisent que les Allemands espèrent récupérer plus de 10 millions d’euros pour leur joueur. Une somme qui ne devrait pas poser beaucoup de problèmes pour le finaliste de la Ligue des champions.

Cet hiver, d’autres clubs comme le FC Séville et le PSV avait toqué à la porte.