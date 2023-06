Retraite ou nouveau club : l'avenir d'Eden Hazard se dessine !

Il restait à savoir ce qu’il voulait faire de cette liberté. “L’idée d’Hazard, 32 ans, est de continuer à vivre avec sa famille à Madrid”, explique le quotidien catalan. “Une idée qui a pris de l’ampleur ces derniers jours et qui le rapproche inévitablement de la décision normalement la plus difficile à prendre pour les footballeurs : raccrocher les crampons.”

Cette décision a mûri avec le temps. Après avoir arrêté l’équipe nationale, il semblerait que l’ex-Diable rouge soit lassé du football et des exigences du haut niveau. D’autant plus que ses quatre années cauchemardesques au Real Madrid ont été usantes physiquement et mentalement.

En revanche, il a toujours admis qu’il se sentait très bien en Espagne. “Hazard parle couramment l’espagnol et s’est parfaitement intégré dans la capitale espagnole. C’est pourquoi le Belge souhaite, au moins pour un an, rester à Madrid et vivre avec sa famille. L’un de ses fils, Leo Hazard, a rejoint les équipes de jeunes du Real Madrid en mars dernier.”

Après sa retraite internationale, Eden Hazard sera fêté pour l’ensemble de son œuvre avec les Diables contre l’Autriche. Reste à voir s’il sera célébré pour la fin de son aventure avec l’équipe nationale ou pour sa retraite définitive des terrains.