Sur le terrain, De Bruyne s’entend aussi bien avec Lukaku qu’avec Haaland : “Kevin aime ce type d’attaquants qui prennent les espaces”

Cette faiblesse passagère peut s’estomper ce samedi à Istanbul tant le duo a prouvé cette saison qu’il se trouvait les yeux fermés. Sur ses 31 passes décisives toutes compétitions confondues en club, De Bruyne en a adressé plus du tiers en direction du Norvégien (12). Les deux hommes ne se côtoient, pourtant, que depuis neuf mois. “Kevin ne doit pas connaître quelqu’un parfaitement pour le comprendre footballistiquement, analyse Alex Teklak. Il a ce don sensationnel de pouvoir réagir au bon appel d’un attaquant.”

En plus de cette caractéristique innée qui jaillit des pieds du Diable rouge, les deux meilleurs joueurs de City ont acquis des automatismes au fil du temps à force de travailler ensemble au quotidien. De quoi rappeler la relation spéciale qu’entretient le nouveau capitaine de l’équipe nationale avec Big Rom ? “C’est vrai qu’on retrouve des similitudes dans le duo qu’il forme. Il faut dire aussi que Lukaku et Haaland présentent un profil identique. Ils adorent prendre la profondeur et les espaces. Kevin aime ce type d’attaquants.”

Même si la manière de procéder diffère en fonction des desiderata du technicien qui les dirige. “La relation technique n’est pas la même, car à City, les sorties de balles de Guardiola sont différentes de celles appliquées par Martinez et Tedesco, poursuit notre consultant. Quand l’adversaire installe un pressing haut avec un marquage individuel, Ederson allonge le jeu et va chercher directement Haaland pour aspirer 3, 4 joueurs. De Bruyne doit être présent pour suivre la remise d’Haaland puis l’alimenter dans un second temps. ”

Une technique observée également à l’Inter où le gabarit imposant de Lukaku permet aux Nerazzurri de se défaire d’un pressing haut. “C’est similaire mais le système de jeu est différent et les pourvoyeurs de ballons aussi. Lukaku ne peut pas compter sur un De Bruyne même si Mkhitaryan manie bien le cuir.”

Dans ce rôle de pivot, Teklak estime même que Lukaku est meilleur qu’Haaland à l’instant T. “Dans sa gestion du ballon dos au but, il est supérieur car il sait user de ses bras, de ses fesses et de sa position fléchie sur les genoux pour empêcher son opposant direct de passer devant lui. C’est une question d’expérience. Haaland n’a pas encore mesuré toute la dimension de son physique pour en profiter pleinement. C’était pareil pour Lukaku quand il avait son âge. Il va se développer.”

Des nuances importantes entre Lukaku et Haaland

En équipe nationale, De Bruyne est moins confronté à ce cas. Il trouve davantage Lukaku sur des reconversions offensives rapides ou au terme d’un jeu construit plus patiemment. Des scénarios qui arrivent également à City quand l’équipe en face installe un bloc défensif résolument bas. “Haaland privilégie son pied gauche. Il va toujours se décaler pour l’utiliser. Parfois, il part du côté droit en diagonale pour frapper du gauche et croiser sa frappe. C’est important pour Kevin dans sa manière d’adresser la passe. Lukaku est moins sélectif. Il utilise à bon escient ses deux pieds.”

Dans sa palette riche et garnie, De Bruyne peut également offrir d’excellents centres à ses compères dont le profil implique comme point fort le jeu de tête. “Je trouve que Lukaku et Haaland pourraient être encore meilleurs dans ce domaine au vu de leur gabarit”, nuance Teklak.

Si les deux hommes vont se livrer à un match dans le match, Lukaku n’hésite pas à confier tout le bien qu’il pense de son adversaire. “Haaland est prêt à franchir la dernière étape et à dominer le monde du football. Il sait ce qu’il veut et il est vraiment bon dans ce qu’il fait. Avec Manchester City, c’est la combinaison parfaite. Je pense qu’il dominera le football mondial pour les dix prochaines années, avec Mbappé. Ils vont définitivement prendre la place de Messi et Ronaldo dans les prochaines années.”

Des mots forts mais si le Belge devait prendre une qualité au Norvégien ce samedi, nul doute qu’il choisirait Kevin De Bruyne.