Zeno Debast rêve d’aller aux Jeux olympiques : “Mais d’abord sortir du groupe de la mort”

Sa sélection a pu surprendre. Appelé avec les Diables rouges depuis septembre 2022 et présent à la Coupe du monde 2022, Debast est devenu une valeur sûre du noyau A. Il fera une exception pour le mois à venir où il rejoindra les Espoirs belges.

À la demande du coach

Une belle plus-value pour le groupe de Jacky Mathijssen. C’est à la demande du sélectionneur qu’il est redescendu d’un échelon. “Ce n’est pas un choix personnel, dit Zeno Debast avec le sourire. Les deux coachs (Tedesco et Mathijssen) ont discuté et pris la décision de me faire jouer avec les U21. Je respecte ce choix. Peut-être me sera-t-il même favorable au niveau de mon temps de jeu.”

Une première mais de belles ambitions en U21

Debast n’a jamais joué avec les Espoirs, passant directement des U19 à l’équipe fanion. Il y retrouvera quelques anciens équipiers mais peu importe pour lui, il veut réaliser de grandes choses dans ce tournoi. “Nous avons tous faim et nous voulons aller le plus loin possible.”

Avec une poule comprenant la Géorgie, pays hôte, le Portugal et les Pays-Bas, la première mission sera de passer au tour suivant. Seules les deux premières équipes iront en quarts de finale. “Ce sera une belle mission sachant qu’on est dans le groupe de la mort.”

Paris 2024, un fameux défi

En toile de fond, il y a ce rêve de Jeux olympiques. Avec seulement trois places pour Paris 2024 – la France est qualifiée en tant que pays organisateur –, il faudra finir sur le podium pour aller aux JO. “C’est un rêve que le groupe partage, dit Debast. J’en ai récemment parlé avec Faris Haroun (NdlR : membre de la dernière équipe belge aux JO, à Pékin en 2008) qui m’a dit que les JO étaient l’un des plus beaux moments de sa vie.” C’était également un tournant pour le football belge et la génération dorée.