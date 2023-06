Catastrophe pour Mancheser City : Kevin De Bruyne sort sur blessure lors de la finale de la Ligue des champions

À lire aussi

Tout seul, ses muscles ont donc lâché au pire des moments. Après une première alerte, il a continué à forcer. Mais il n'était plus dans son assiette. Et tout le monde sait qu'un KDB qui n'est pas à 100% de ses aptitudes physiques, ce n'est plus vraiment KDB.

Alors que le score était de 0-0, ses coéquipiers devront donc continuer sans leur maître à jouer. En espérant que l'issue sera différente qu'il y a deux ans. A l'époque, Chelsea avait écarté les Skyblues 1-0.