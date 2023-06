"Doku a le profil pour s'exposer en Premier League" : le Diable rouge pourrait rapporter gros à Rennes !

À lire aussi

Selon le journal L'Équipe, l'ailier pourrait déjà partir et rapporter le double de l'investissement consenti il y a trois ans. "Si Rennes n'est pas vendeur, il reste deux ans de contrat à l'ailier international belge, et après trois saisons en Bretagne, il pourrait décoller. Tout peut arriver, laisse-t-on entendre dans son entourage", expliquent nos confrères.

Traqué en Angleterre depuis le début de sa carrière, c'est bien en Premier League que la mobylette pourrait continuer sa carrière. "Le marché dessinera la tendance, mais Doku (21 ans) a le profil pour s'exposer en Premier League, lui qui aurait pu signer à 15 ans à Arsenal, Liverpool, Chelsea ou Manchester City, à l'affût, comme l'Ajax et le PSV Eindhoven", poursuit le journal. "Son profil explosif et fort dans le un contre un est très intéressant pour ce Championnat", observe notamment un scout.

Les Bretons espèrent récupérer un sacré jackpot : 50 millions d'euros. Touché par les blessures pendant près d'un an, Doku est revenu plus fort et plus complet. Au point de finir sa saison en boulet de canon avec cinq buts et deux passes décisives sur ses huit derniers matchs. "Un éventuel transfert pourrait dépasser les records rennais en la matière, Aguerd (35 M€), O. Dembélé (35 M€) ou Camavinga (31 M€, possiblement 45 M€ avec les bonus)", précise aussi L'Équipe.

S'il part cet été, Jérémy Doku aura disputé 90 rencontres pour 11 buts et 10 passes décisives. Des statistiques qui ne sont pas exceptionnelles. Mais Jérémy Doku, c'est beaucoup plus que cela. En tant qu'ouvre-boîte, il parvient à décapsuler des défenses grâce à son incroyable coup de reins. Et cela a un sacré prix sur le marché des transferts.