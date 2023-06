”Je suis heureux avec ma femme” : Kevin De Bruyne répond avec humour à une question sur Erling Haaland

Une alchimie qui ressemble un petit peu à celle que l’on retrouve en équipe nationale entre KDB et Romelu Lukaku.

Questionné au sujet de “l’histoire d’amour” avec son équipier norvégien en conférence de presse, Kevin De Bruyne a répondu avec humour : “Non, je suis très heureux avec ma femme”, arborant un large sourire, “je ne peux pas expliquer la magie qui règne entre nous. Je le comprends et il me comprend.”

”Haaland a commencé à empiler les buts, ce qui lui a permis de s’intégrer facilement dans le groupe. J’espère que demain, il fera ce qu’on attend de lui”, a encore déclaré KDB.