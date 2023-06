”Personne n’a été appelé pour le moment” : comment Domenico Tedesco va-t-il gérer le forfait de KDB ?

”Je pense qu’il n’y a aucune chance, a répondu Kevin De Bruyne à la question de savoir si Domenico Tedesco pourrait compter sur lui. Avant, je souffrais de petites déchirures mais maintenant l’ischio-jambier est complètement déchiré. C’est dommage mais c’est comme ça.”

Pour ce rassemblement en vue des matchs face à l’Autriche (17 juin) et l’Estonie (20 juin), le sélectionneur a appelé 24 joueurs et plusieurs autres milieux de terrain (Tielemans, Dendoncker, Mangala, Vanaken). Mais aucun autre à vocation offensive, hormis Hans Vanaken. Domenico Tedesco possède par ailleurs un seul ailier capable d’évoluer dans une position plus centrale : Mike Tresor.

Il lui faudra donc choisir entre adapter le 4-2-3-1 qui avait si bien fonctionné contre l’Allemagne en match amical, ou rappeler un joueur avec un profil davantage similaire. Ils ne sont cependant pas légion. Parmi les “anciens”, on pense surtout à Thorgan Hazard, Dennis Praet et Charles De Ketelaere.

Les deux premiers – qui sont probablement en vacances – sont toutefois en manque de rythme à cause de leur temps de jeu réduit en club, alors que le troisième est convoqué avec les Diablotins en vue de l’Euro. Déjà présent à Tubize, De Ketelaere pourrait être la solution de facilité malgré sa méforme traversée avec le Milan AC. Mais cette idée devrait évidemment déplaire à Jacky Mathijssen, qui compte sur lui pour faire le voyage vers le stage en Israël mardi.

Domenico Tedesco et son staff devront donc trancher très rapidement, avant le départ de De Ketelaere avec les Diablotins qui disputeront l’Euro U21 en Géorgie dès le 21 juin. “Pour le moment, personne n’a été appelé pour remplacer Kevin De Bruyne”, nous a simplement confié l’attaché de presse des Diables rouges.