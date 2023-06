Évidemment, on ne comprendra jamais la haine raciste. Ni envers Lukaku, ni envers n’importe qui. Mais, même s’il ne faut jamais s’arrêter de dénoncer cette bêtise crasse, on va cette fois rester dans le domaine footbalistique.

Samedi soir, avant même que les Citizens ne lèvent la Coupe aux grandes oreilles dans le ciel turc, il y a eu beaucoup de moqueries envers l’attaquant des Diables sur les réseaux sociaux, notamment venues de Belgique. Trop pressé de rigoler virtuellement et de lui mettre la défaite de l’Inter sur le dos.

Peut-on pourtant le taxer d’une mauvaise entrée au jeu samedi à Istanbul ? Pas vraiment. On aurait même envie de dire qu’il a amélioré le jeu de l’Inter quand il a pris le relais d’Edin Dzeko. Sur les rares ballons jouables, il a aidé les actions à se développer par quelques déviations inspirées. C’est d’autant plus remarquable face à un Ruben Dias des grands soirs.

Et puis il y a eu les deux plus grosses occasions italiennes. Avec Lukaku à chaque fois dans le mauvais rôle. Mais en s’y attardant, pouvait-il faire beaucoup mieux ? Sur la tête de Dimarco, on ne voit pas comment il aurait pu éviter d’être dans le chemin (et le ballon aurait probablement pu être dégagé sur la ligne par un Citizen si Lukaku avait réussi à ne pas gêner).

Sa grosse occasion n'est pas si simple à mettre

Sur sa tête à lui un peu plus tard, il est au petit rectangle sans marquage mais le ballon vient vite. Oser une tête décroisée est compliqué dans une telle situation. Le risque de ne pas bien toucher le cuir est grand. Il choisit de croiser sa reprise, pour gagner en sécurité, en la piquant pour surprendre Ederson. Mais l’expérience du gardien brésilien a fait la différence : il a attendu à l’endroit où le ballon avait le plus de chances de se diriger, sans se précipiter vers son côté ouvert comme un portier pourrait naturellement être tenté de le faire. Bien sûr, Lukaku aurait pu faire mieux mais parler d’un immense raté nous semble totalement exagéré.

On pourra aussi noter que les autres avants-centres sur la pelouse samedi n’ont pas brillé. Ni Erling Haaland, ni Edin Dzeko. Y a-t-il autant de moqueries en Norvège et en Bosnie ? Ce n’était pas une soirée pour les buteurs, dans une rencontre trop fermée. Des trois, Lukaku est même celui qui a réussi à créer le plus de danger avec le temps de jeu le plus court.

Cette haine “sportive” envers Lukaku dure depuis le début de sa carrière pro et se prolongera jusqu’à la fin. Il ne faut plus se faire d’illusion. Jamais il ne fera l’unanimité en son propre royaume. Même en ayant scoré contre l’Italie, le Portugal, la Croatie, l’Angleterre, la France, l’Allemagne, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone, l’AC Milan et la Juventus, il y aura par exemple toujours des gens pour dire qu’il ne marque jamais contre les grandes équipes.

On ne le comprendra jamais mais on va quand même finir sur une note d’optimisme : cette impopularité partielle dans son propre pays donne plus l’impression de le motiver à les contredire qu’à stopper le combat en raccrochant les crampons et les ambitions. Et ce n’est pas Domenico Tedesco qui s’en plaindra.