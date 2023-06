Dodi Lukebakio attend un grand transfert : “Je veux franchir une étape dans ma carrière, plusieurs clubs sont intéressés”

Désormais, tout porte à croire qu’il va être transféré cet été. Le joueur, de son côté, ne cache pas que c’est sa volonté. “C’est clair que je veux franchir une étape dans ma carrière, jouer le haut du classement et arrêter de jouer avec la pression de la descente, a-t-il avancé. J’attends mon agent qui travaille dessus. Je suis confiant le concernant. Plusieurs clubs sont intéressés mais je veux d’abord me concentrer sur l’équipe nationale, on verra après."

À lire aussi

Concernant sa volonté, il ne s’est pas étendu sur l’identité d’un club ou d’un championnat rêvé. “Je suis très ambitieux donc mon but est de jouer, pourquoi pas, la Ligue des champions. Je ne me pose pas trop de questions, je choisirai le meilleur projet. Beaucoup de choses peuvent se passer mais on verra le club qui me voudra le plus car l’important est de jouer. L’idéal serait de commencer la préparation avec le club pour connaître tout le monde. Je ne sais pas si c’est réaliste.”

Pisté notamment par l’Antwerp mais aussi par l’Inter Milan, le Diable rouge devrait voir plusieurs clubs frapper à la porte du Hertha pour le récupérer.

À lire aussi