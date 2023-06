Carrasco ne sait pas de quoi son avenir sera fait : "Le Barça ? Il me reste un an de contrat à l’Atlético"

Avec 10 buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues, Carrasco a été l’un des joueurs majeurs de l’Atlético. Sa cote a d'ailleurs grimpé à l'approche du mercato. En Espagne, la clause de 20 millions d’euros du Barça pour son transfert (négociée dans le cadre du passage de Depay à l’Atlético) fait beaucoup parler. "Mais moi, je ne veux pas trop en parler", sourit le Diable, prudent. "J’ai encore un an de contrat à l’Atlético et je me concentre sur les matchs avec la Belgique… puis sur les vacances. Il sera alors temps de penser à un transfert, à une prolongation de contrat ou à la prestation de ma dernière année de contrat à Madrid."

Le joueur ne semble pas vouloir partir à tout prix: "Pour le moment, je me vois faire la présaison avec l’Atlético, où je suis très heureux, mais on ne sait jamais ce qu’il peut se passer dans le foot. Si des offres arrivent, on en discutera avec le club."