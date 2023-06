Cet été, les Diables bougent (1/2) : le Barça sur Meunier et Carrasco, le top de la Premier League s’arrache Onana et Lavia

Timothy Castagne veut jouer la Ligue des champions

Après avoir participé à 42 matchs avec Leicester, Timothy Castagne n’a pu empêcher la bascule des Foxes, qui ont quitté la Premier League. Le Diable, lui, ne souhaite pas évoluer en Championship mais son entourage n’est pas pressé. Arsenal et l’Inter se sont renseignés tandis que l’Atletico Madrid l’avait également sondé il y a quelques mois. Castagne, lui, espère rester en Premier League, mais n’exclut pas non plus de retourner en Serie A. Avec un objectif majeur : joueur la Ligue des champions.

Wout Faes a envie de rester en Premier League

Lui aussi a connu la descente avec Leicester malgré une saison affirmée. Il veut rester en Premier League la saison prochaine et il y a de l’intérêt dans ce sens. Mais le défenseur de 25 ans est également ouvert à d’autres options. Son entourage semble se laisser le temps de voir venir.

Faes ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. ©AFP or licensors

Alexis Saelemaekers doit quitter Milan

L’histoire belge du Milan AC semble plus proche de sa fin que de son début. L’exemple le plus criant est celui d’Alexis Saelemaekers, qui doit quitter San Siro cet été. Malgré ses 39 apparitions, ses quatre buts et ses trois assists, l’ancien Anderlechtois fait partie d’une liste de joueurs dont le club lombard veut se débarrasser. Les Rossoneri souhaitent faire de la place pour accueillir Riccardo Orsollini en provenance de Bologne. Son profil devrait toutefois intéresser plusieurs clubs, en Italie et ailleurs.

Thomas Meunier pour se relancer

Au placard à Dortmund, où il n’a plus joué un match officiel avec l’équipe première depuis sa montée au jeu le 18 mars, Thomas Meunier a connu une saison galère, marquée par les blessures (fracture de la pommette avant le Mondial puis blessures musculaires après le Nouvel An). Son objectif de l’été est de trouver une porte de sortie et de se relancer, à 31 ans. Dans la dernière année de son contrat, il espère être libéré par le BVB. Ces derniers jours, un intérêt du FC Barcelone a (une nouvelle fois) été évoqué au sujet du latéral droit. L’Inter et la Juventus ont également été cités parmi les clubs intéressés.

Yannick Carrasco a l’embarras du choix

On pensait son transfert à Barcelone acté, vu l’option prioritaire des Catalans pour son transfert. Lors du passage de Depay du Barça à l’Atlético en janvier dernier, une clause de 20 millions pour le transfert de Carrasco au Camp Nou avait été insérée dans le deal. Mais le manque de liquidités des Blaugrana semble freiner les choses pour le Diable, auteur d’une excellente saison à l’Atlético (10 buts, cinq assists). D’autres clubs pourraient en profiter. En Premier League, Newcastle, Tottenham et Manchester United tiennent l’ailier de 29 ans, qui entre dans sa dernière année de contrat avec les Colchoneros, en haute estime.

Thorgan Hazard à la recherche d’un nouveau défi

Prêté par Dortmund au PSV en janvier, Thorgan Hazard a connu une saison mitigée. Les Néerlandais ne le conserveront pas et il doit quitter la Ruhr. Le Club Bruges en a fait sa priorité, ce qui ne laisse pas l’ailier indifférent. Il a beaucoup investi en Belgique récemment et aimerait continuer. Mais à 30 ans, Thorgan rêve toujours d’un défi dans un grand championnat et aimerait rejoindre un club qui a une histoire et un public, comme Monchengladbach et Dortmund par le passé.

Dennis Praet va quitter l’Angleterre

Descendu en Championship avec Leicester, Dennis Praet va quitter les Foxes cet été. Il aurait préféré le faire dès l’an dernier ou durant l’hiver mais Brendan Rodgers s’y était opposé, refusant une offre de 10 millions. Depuis, son prix a désormais baissé, puisque le médian n’a participé qu’à 27 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, dont seulement huit comme titulaire. Le Betis Séville est intéressé par les services du médian, qui a encore un an de contrat. Un retour en Italie, qui a sa préférence, est aussi envisagé.

Roméo Lavia a les cadors à ses pieds

Rétrogradé en Championship avec Southampton, Roméo Lavia va quitter les Saints dans les prochaines semaines. Et les concurrents pour s’attacher les services du médian, auteur d’une belle saison individuelle, ne manquent pas. Manchester City, qui possède une clause de rachat valide à partir de 2024, risque bien de se faire griller la politesse cet été dans ce dossier. Liverpool, Tottenham, Arsenal, Newcastle, Manchester United et Chelsea sont tous sous le charme du Diable de 19 ans, dont la valeur est estimée à 50 millions d’euros.

Amadou Onana fait rêver les grands

Arrivé à Everton l’été dernier en provenance de Lille, Amadou Onana a livré une excellente saison sous les couleurs des Toffees, à tel point qu’il attise les convoitises. Véritable patron de l’entrejeu, il a charmé de nombreux clubs et les dirigeants d’Everton semblent résignés à l’idée de le perdre cet été, malgré le contrat jusqu’en 2027 que possède Onana. Mais l’enveloppe sera conséquente : au minimum 70 millions d’euros. Les deux clubs les plus intéressés par son profil sont Chelsea et Arsenal. Les noms de Manchester United et de l’Atlético Madrid ont également été cités.

Aster Vranckx ne restera pas à Milan

Prêté au Milan AC cette saison, Aster Vranckx a cumulé à peine plus de 300 minutes de temps de jeu sur l’ensemble de la saison. Il ne sera pas conservé par les Rossoneri, qui ne lèveront pas son option, et va retourner à Wolfsbourg, où il est sous contrat jusqu’en 2025. Il va devoir trouver un nouveau port d’attache cet été.

Vranckx n'a pas beaucoup joué à Milan. ©Photo News

Dodi Lukebakio veut aller plus haut

L’obtention de la licence du Hertha Berlin pour la saison prochaine a dissipé un flou : Dodi Lukebakio (25 ans) ne pourra pas s’en aller gratuitement. Les acquéreurs du joueur devront dépenser autour de 15 millions pour un élément qui n’a plus qu’un an de contrat. Si la piste Antwerp est fantaisiste et que rester en Bundesliga ou retourner en Premier League n’est pas forcément prioritaire, Lille, un courtisan de longue date, va revenir à la charge. Comme plusieurs clubs français, espagnols et surtout italiens. L’intérêt de l’Inter Milan est bien réel et reflète assez bien la cote élevée du joueur en Serie A dans des équipes qui vont ou qui sont destinées à jouer l’Europe. Un critère important pour Lukebakio qui, à un an de l’Euro, a fait du temps de jeu un paramètre central dans sa réflexion pour asseoir son statut de titulaire naissant en sélection.

Loïs Openda attend l’accord entre Lens et Leipzig

Auteur d’une saison canon avec Lens, Loïs Openda a inscrit 21 buts et délivré quatre passes décisives en 42 apparitions. Vu son importance pour l’équipe de Frank Haise, qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine, les Nordistes sont réticents à l’idée de laisser filer le Diable rouge. Une première offre de Leipzig à hauteur de 30 millions d’euros a été refusée par le board lensois mais les Allemands continuent de négocier. Une deuxième offre évaluée à 35 millions d’euros a été transmise. Mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé.

Romelu Lukaku se laisse le temps

S’il peut compter sur l’intérêt d’Al-Hilal, qui est prêt à lui offrir un salaire démentiel (25 millions d’euros par saison), l’avenir de Romelu Lukaku (30 ans) semble s’écrire du côté de l’Inter, où il a marqué 14 buts en 2022-2023. Prêté par Chelsea cette saison, l’attaquant belge – qui perçoit le plus gros salaire de l’effectif des Blues – espère être prêté à nouveau chez les Nerazzurri. “Romelu a montré un grand attachement à l’Inter, c’est un garçon incroyable et on va parler avec Chelsea”, a précisé Steven Zhang, le président intériste, il y a quelques jours. Pas dans l’urgence, le Diable se laisse le temps d’évaluer les possibilités qui s’offrent à lui.